Médicos y psicopedagogos aportan recomendaciones para atravesar el aislamiento social por coronavirus

Estrella Casas, destacó el rol del juego, la actividad física y los recursos culturales entre niños y adolescentes para disminuir la ansiedad y la sobreinformación

Las situaciones de aislamiento social que impone el coronavirus generan sentimientos de incertidumbre y ansiedad que se manifiestan de diferente manera según las edades. En la mayoría surgen inquietudes que buscan pronta respuesta. Tal es el caso de enfermos de otras patologías que no son el Covid -19, así como en padres de niños y adolescentes que desde ayer deben permanecer en sus hogares, por la medida de suspensión de las clases.

Quienes tiene una patología previa se preguntan qué deben hacer en esta coyuntura. ¿Concretan consultas pautadas de control? ¿En qué circunstancias pueden acercarse a los centros de salud?

El presidente del Consejo de Médicos, Andrés de León, brindó unos ejemplos aclaratorios. “Las medidas de la Nación, muy idénticas a las de la Provincia (de Córdoba), son evitar la circulación innecesaria. En adultos mayores, hay casos de patologías en los que el médico pauta controles cada dos o tres meses; por ejemplo, un hipertenso que va a control, en ese caso en estos 15 días no tiene que ir. Un paciente cardiológico o un diabético que está bien controlado, que no tiene una crisis de hiperglucemia no tiene que ir a hacerse el chequeo que se hace cada tres meses. El que lleva un control de niño sano, que es el control que lleva periódicamente una madre con sus hijos, lo tiene que postergar”, detalló. Por el contrario, sostuvo: “Sí tiene que ir al médico todo aquel que tenga una patología aguda que no sea por el coronavirus; no puede tener miedo a que esté congestionado el sanatorio. Por ejemplo, si un diabético estaba controlado pero ahora está haciendo un pico de glucemia, no se tiene que quedar en la casa”.

El dirigente profesional instó a no saturar los lugares de atención de la salud. “El problema de la mortalidad que ha habido en el mundo, por ejemplo en Italia, en muchos casos fue por la saturación en los lugares de atención y eso muchas veces está dado por gente que va a hacer controles que no debería haber ido”.

Otras de las consultas por estos días es el modo de actuación sobre la vacunación contra la gripe común. Al respecto, De León detalló que esta semana empieza a distribuirse la antigripal de nueva cepa (que no es Covid -19) y que hay que colocársela. “Hay muchos infectólogos que sugieren que esa vacunación podría al menos ayudar inmunológicamente a los pacientes. No es para prevenir Covid-19, pero a veces se infectan con más de una cosa y lo hace mucho más grave y vulnerable a ese paciente”.

Finalmente, destacó la solidaridad de los médicos “porque son los que no se pueden aislar”, describió que se están suspendiendo todas las licencias que tenían los galenos para estar disponibles en este momento. El Consejo de Médicos está enviando recomendaciones a los profesionales particulares -los de consultorio, los de barrio y del interior-, que no están en una institución, sobre cómo protegerse y cómo tratar a un paciente sospechoso, cómo notificarlo. “Estamos trabajando con la Provincia en esto, en forma mancomunada”.

“Es importante mantener una rutina con los chicos”

Por su parte, la presidente del Colegio de Psicopedagogos, Estrella Casas, brindó una serie de sugerencias para el aislamiento social de los niños y adolescentes, distinguiendo que varía en mucho en función de las posibilidades económicas de las familias. “No es lo mismo teniendo un montón de recursos como son Internet, juegos o una biblioteca en casa, que sectores más vulnerables, con condiciones de viviendas vulnerables y falta de acceso a Internet. Por ello, muchas medidas de acercar contenido a través de la virtualidad pueden verse obstaculizadas por el acceso a ciertos bienes por parte de algunos grupos más vulnerables. No obstante eso, creo que el WhatsApp sí es algo casi universal, muchas escuelas cuentan con los grupos institucionales a través de los cuales les acercan a los papás la información y eso es un recurso muy valioso”, destacó. Agregó que en estos momentos el aprendizaje escolar puede servir como un instrumento para desviar la atención de los noticieros. “Tenemos que evitar que los chicos estén sobreexpuestos a la sobreinformación, porque nos cuesta a los adultos filtrar toda esa información imaginemos a los niños y niñas el nivel de ansiedad que les genera”.

“Es importante que tratemos de mantener una cierta rutina, podemos hacer actividades físicas a través del juego, dentro de la casa. No permitir que todas las horas de este aislamiento social estén a disposición de las pantallas. Tenemos que evitar que estos 15 días o más, los niños lo pasen en la cama o sedentarios, sobrealimentándose. La escuela juega un papel fundamental, tal vez no es lo único mandar tareas sino acercar bienes culturales, por ejemplo a través de WhatsApp, ópera gratuita por streaming, visitas virtuales 3D a museos. No se trata de que hagan sólo la página del manual o que haya un cuestionario de ciencia sino generar otras propuestas”, concl