Médicos especialistas de Córdoba se unen y organizan para la defensa gremial

Por Carolina Klepp – cklepp@comercioyjusticia.info

Llevar adelante la voz unificada de reclamos gremiales del sector es el objetivo que encabeza una lista de metas del Foro de Asociaciones de Médicos Especialistas de Córdoba (Famec) que acaba de crearse y que será oficializado el lunes próximo en un acto en el Consejo de Médicos de la Provincia.

Once asociaciones, entre ellas la de cirujanos, traumatólogos, hemoterapeutas, tocoginecólogos, cardiólogos, auditores y hemodinamistas, se unieron con la intención de cubrir el vacío de representación colectiva – gremial – de los médicos como parte del sector salud. En palabras de sus integrantes “para llenar un vacío que supere la fragmentación existente, que nos permita, aportar al sistema de salud con una voz colectiva de diálogo y de reclamos si ello es necesario, en la relación tanto con el sector público como privado de la salud”.

Si bien desde el Consejo de Médicos indican que no integran ese foro porque por ley no puede hacerlo, esa institución ve con buenos ojos la creación del nuevo espacio de representación, por ello el acto de lanzamiento será en su sede de Mendoza 251 -a las 11.30-.

“Vamos a trabajar por la dignidad de los honorarios, de los lugares de trabajo, de las condiciones laborales, como así también de los ataques de estas empresas o emprendimientos de denuncias de mala praxis que generalmente son en vano y no son favorable para los denunciantes”, señaló a Comercio y Justicia Carlos Mercado, integrante del Consejo Directivo de Famec y de la Asociación de Tocoginecología de Córdoba.

Asimismo, precisó que entre las funciones del foro está la de “agrupar voces, pedir audiencia ante patronales privadas y estatales. Queremos dejar de ser los convidados de piedra en la conformación de planes y programas de salud, alguna opinión podemos tener en estas situaciones importantes en las que hoy se requieren tomar medidas”.

Entre las primeras acciones, la mira está puesta en la obra social provincial Apross a quien invitaron para el lanzamiento, junto a otros actores con los cuales quieren establecer audiencias: las carteras de Salud provincial y municipal, PAMI, obras sociales privadas y universidades, entre otras.

“Honorarios miserables”

“Los honorarios médicos son miserables, migajas. Queremos que se le pague el honorario médico al médico y no a las clínicas. Las obras sociales pagan a 60, 90 días y a su vez las clínicas también remiten con otro tanto de demora y cuando llega al médico eso fue perdiendo valor”, se quejó Mercado.

A lo hora de graficar, señaló que hay consultas médicas que algunas obras sociales tan sólo llegan a pagar $200 y cirugías que se pagan entre 1.500 y 2.000 pesos (sin contemplar pago a ayudantes de cirujano). “Por ejemplo, la realización de cesáreas no llegan a pagar $5.000 y ese médico atiende dos vidas”, recalcó.

Respecto de las condiciones laborales de los galenos, advirtió sobre la necesidad de mejorarlas en relación a equipamiento como así también los ambientes de trabajo, con lugares especiales para los médicos de guardias que en muchos nosocomios no tienen lugar donde estar ni una ducha en condiciones. “Queremos contar con el instrumental adecuado y no cosas obsoletas, cosas rotas. Pretendemos condiciones laborales dignas”, concluyó.