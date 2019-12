Los salarios de “fuera de convenio” cerrarán 2019 con suba de 47,6%

Las compañías continúan revisando el presupuesto 2019 y aumentando el porcentaje para sus

mandos medios y jerárquicos que no están sindicalizados. El relevamiento es de noviembre

y muestara 1,2 punto por encima de la encuesta de octubre

Las empresas prevén otorgar a sus empleados fuera de convenio un incremento de 47,6 anual; 1,2 punto por encima de la última encuesta realizada en octubre en la que el incremento salarial previsto era de 46,39% anual. Cabe aclarar que la inflación estimada por los economistas para el presente año ronda el 54% – 55% anual. El dato lo difundió ayer la consultora de recursos humanos Mercer, con base en un sondeo de noviembre entre 270 empresas.

Asimismo, el estudio señala que se profundiza la tendencia al aumento de momentos de revisiones salariales: 15% de las empresas encuestadas otorgará cinco o más incrementos durante este año que acaba. Los mayores porcentajes anuales proyectados para 2019 se observan en las industrias de bancos, automotriz/autopartista, high tech, seguros, agro y energía. “Se mantiene como tendencia la importante dispersión de los porcentajes de aumentos entre industrias”, destacó Mercedes Bernardi, líder de productos de Career de Mercer. Abril y octubre siguen siendo los meses más prevalentes para los incrementos. En cuanto al resto de los meses, se observa una mayor prevalencia de incrementos en julio, septiembre y noviembre.

En términos generales, los porcentajes de aumentos salariales anuales más altos reportados corresponden a las empresas de mayor rango de dotación y mayor rango de facturación. Sin embargo, no se observa una tendencia uniforme en la muestra.

De las empresas, 26% está realizando acciones para compensar la alta inflación de 2019. Entre estas acciones se destacan: otorgar puntos adicionales en el presupuesto 2020, adelantar el pago de incrementos, otorgar beneficios adicionales y realizar un pago único especial. “En lo relativo a proyecciones 2020, las empresas estimaron un incremento salarial anual de 40 por ciento, porcentaje alineado al estimado de inflación por las empresas para el 2020. Cabe destacar que un 35% de las empresas aún no cuenta con el presupuesto definido para los incrementos 2020. Abril y octubre siguen proyectándose como los meses más prevalentes para el incremento 2020. Si bien otros meses como marzo y julio continúan ganando un peso relativo mayor”, detalla Mercer. “En esta época del año es habitual que inflación e incrementos proyectados para el año siguiente se vean como números muy cercanos o prácticamente idénticos. Estos números tenderán a diferenciarse o no con el devenir de los hechos en 2020.

Por el momento las empresas están expectantes”, agregó Bernardi.

En otro orden, en lo que respecta al bono, 17% de las empresas informó que adelantarán el pago del bono parcial o totalmente respecto del mes de pago habitual. De este grupo de empresas, 34% expresó que lo adelantará tres meses, y 56% señaló que adelantará hasta 50 por ciento del bono.