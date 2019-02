Lanzan una carrera enfocada en la escucha ante el abuso infantil o adolescente

Una iniciativa académica para hacer frente a un delito que atraviesa a toda la sociedad. Aún cuesta mucho visibilizarlo y que condenen a los abusadores. El posgrado basa su contenido legal en las convenciones internacionales.

En el país habrá un nuevo servicio y formación profesional destinados a la atención a niños y adolescentes en riesgo de violencia y abuso. Se trata de una iniciativa de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que lanza la carrera de especialización “Intervenciones con infancias y adolescencias en riesgo”. Así lo acaba de confirmar Argentina Investiga, agencia de noticias de educación superior.

Según datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 53% de los casos de abuso sexual infantil sucede en el hogar de la víctima, 47% de las víctimas tiene entre 6 y 12 años y -en 75% de los casos- el agresor es un familiar.

Una de las mentoras de la carrera, la psicoanalista Bettina Calvi, explicó que el abuso sexual infantil es un delito que atraviesa a toda la sociedad y cuesta mucho visibilizar. Asimismo, es exige gran esfuerzo lograr la condena de los abusadores. “Es muy difícil de probar porque transcurre en la intimidad y se necesitan indicadores físicos, psicológicos, así como el relato del niño, que es una prueba contundente”, afirma.

Sin embargo, aclara que a veces el chico no puede relatar, por la edad, porque está muy traumatizado o porque sufre alguna discapacidad y, si no hay un especialista que lo evalúe, muchos casos son desestimados por falta de pruebas. También ocurre que varias denuncias luego son retractadas, lo que en numerosas oportunidades constituye un indicador más del abuso.

La especialista agregó: “Un niño que es obligado a presenciar relaciones sexuales de adultos o a ver pornografía está sufriendo un abuso que genera un trauma”. Para Calvi, las marcas singulares tendrán que ver con la historia de ese niño, el entorno, la respuesta de éste para sostenerlo y si la situación es denunciada. “Hay una gran diferencia si el caso es denunciado o no y eso lo vemos en el tratamiento de adultos que fueron abusados de niños”, enfatiza.

La especialista sostiene que, si no hay denuncia, no se puede proteger a la víctima, es decir, separarla del abusador, y reconoce que en la actualidad hay más conciencia acerca de la importancia de visibilizar estos hechos, aunque “queda mucho por hacer”.

La autora del libro Abuso sexual en la infancia afirma que los mitos fueron cayendo a medida que se hicieron públicos ciertos casos, por ejemplo, que ocurre en todas las clases sociales y que no existe un perfil del abusador. Asimismo, existen muy pocos casos de agresores extraños y prácticamente no hay mujeres. También ocurre de niños más grandes a más pequeños, generalmente, cuando el abusador sufrió alguna experiencia de forma pasiva.

La subjetividad jurídica de los niños

La nueva carrera de la Facultad de Psicología de la UNR abordará la problemática de las violencias y del maltrato infanto juvenil, con el fin de internalizar un paradigma que no estigmatice a los sujetos padecientes, que desactive los prejuicios de género sobre las prácticas y que aporte recursos simbólicos a todos los actores.

Para el desarrollo de esta propuesta fueron determinantes los antecedentes en el desarrollo y la defensa de los derechos humanos. Específicamente, la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada en 2005, por medio de la ley N° 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Nueva Ley de Salud Mental Nº 26657.

El reconocimiento de la subjetividad jurídica de las niñas, niños y adolescentes por parte de la comunidad “constituyó una bisagra en la manera de concebir los derechos de las personas menores de edad, sustituyéndose la doctrina de la ‘situación irregular’ por la doctrina de la ‘protección integral’, contextualizó Calvi. “La necesidad de repensar las instituciones y las prácticas de los profesionales que se ocupan de las infancias y las adolescencias, a la luz de los nuevos paradigmas, resulta indispensable”, sostiene.