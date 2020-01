Lanzan una app que ayuda a las personas con leucemia a realizar trámites

Lo creó la Asociación Alma, es una herramienta gratuita que les indica a los pacientes qué documentación presentar y qué trámites realizar para gestionar su medicación, según el tipo de leucemia y el prestador de salud que tengan

Una app que guía y asesora a las personas con leucemia a realizar trámites, lo que les permitiría ganar hasta 50 días para solucionar problemas con sus prestadoras de salud, fue presentada ayer por la Asociación Leucemia Mieloide Argentina (ALMA), que en 2019 recibió 150 consultas de pacientes que no habían recibido adecuadamente el tratamiento indicado.

“Me diagnosticaron leucemia en 2009, luego de un largo periodo de deambular por consultorios sin saber qué tenía. Comencé un tratamiento y logré estar muy bien hasta que a fines de 2016 tuve una recaída”, contó Alberto Voglino, de 76 años.

Recordó que “en ese momento, mi médica me recomendó una droga llamada Venclexta y cuando fui a PAMI a que la autoricen, me dijeron que no estaba en el vademecum. Ahí comencé a ir y venir porque mi médica me decía que era la mejor y yo no quería resignarme a usar otra”.

A principio de 2017, Alberto Voglino conoció a Fernando Piotrowski, director ejecutivo de la Asociación ALMA, donde le brindaron asesoramiento.

“Mandaron una carta documento y a las 48 horas tenía disponible la medicación”, aseguró.

Por su parte, Piotrowski indicó que “si hubiera existido la aplicación que estamos lanzando habríamos detectado antes el rechazo de PAMI y accionado para que Alberto pueda obtener su medicación en tiempo y forma”.

“Las razones que brindan los prestadores de salud para demorar o frenar el acceso a los tratamientos son de las más variadas, desde la falta de una firma o un sello en uno de los papeles, o que al médico le faltó pedir un estudio determinado, o que la fotocopia no tiene validez o que la carta tenía que contener una explicación que no tiene, por citar algunas”, enumeró Piotrowski.

En ese contexto, tras interactuar durante años con el Banco Nacional de Drogas Oncológicas, el Ministerio de Desarrollo Social, con PAMI, IOMA y otros prestadores de salud, decidieron sistematizar la información en Asociación Alma App.

La aplicación móvil es muy sencilla ya que recopila una serie de datos del paciente, incluyendo qué enfermedad tiene diagnosticada, el tratamiento indicado por el especialista y cuál es su prestador de salud.

A partir de esta información se le devuelve en forma automática y pormenorizada el detalle de trámites que debe realizar: formularios para llenar, estudios que necesita presentar, detalles que debe brindar el médico, originales y fotocopias, entre otras opciones.

La app, que está disponible para su descarga gratuita en App Store y Google Play, incluirá a todas las enfermedades que se trabajan en ALMA, pero hasta el momento está operativa para la leucemia mieloide crónica y leucemia linfocítica crónica, con los trámites para IOMA, PAMI y el Banco de Drogas de provincia de Buenos Aires y de Nación.