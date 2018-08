La novedad de la biopsia líquida para detectar tipos de cáncer de pulmón

Mediante un simple análisis de sangre, se está cambiando la forma de diagnosticar y tratar la enfermedad. Luis Raez, director Médico del Memorial Cancer Institute, brindó en Córdoba detalles e impacto de este avance de la oncología

Por Carolina Klepp – cklepp@comercioyjusticia.info

La biopsia líquida es una alternativa no invasiva que revela datos precisos acerca del tipo de tumor de pulmón. Mediante un simple análisis de sangre, se está cambiando la forma de diagnosticar y tratar la enfermedad. Este avance de la oncología evita someter al paciente a una biopsia tradicional, generalmente con base en técnicas incómodas o invasivas como la punción.

Ésta es una de las novedades de las que habló en Córdoba el médico peruano Luis Raez, jefe de Hematología / Oncología y director Médico del Memorial Cancer Institute (Estados Unidos).

La semana pasada disertó en la Conferencia Latinoamericana sobre el Cáncer de Pulmón 2018 organizada por la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón, que proyectó que para el año 2030 el número de muertes en Latinoamérica causadas por cáncer de pulmón aumentarán un 50% en hombres y duplicará la cifra actual entre mujeres.

– ¿Qué novedades hay en cuanto a prevención de cáncer de pulmón?

En prevención, en el mundo, el uso de la tomografía del tórax es un tratamiento convencional; sin embargo, su implementación es mínima y las compañías de seguros y los gobiernos todavía no la pagan, a pesar de que, si hay un paciente fumador mayor de 55 años, su riesgo de morir de cáncer de pulmón puede disminuir 20% haciéndose una tomografía anual. Esto ya tiene cinco años y, sin embargo, todavía no se implementa a escala mundial; hay que estar luchando para que los seguros lo paguen, para que los gobiernos vean que vale la pena.

– ¿Y en materia de diagnóstico?

– En diagnóstico, hoy en día somos capaces de aislar los tumores de cáncer de pulmón en la sangre por medio de la denominada biopsia líquida; entonces, muchas veces podemos evitar hacer biopsias convencionales en el pulmón porque podemos sacar sangre al paciente, identificar el tumor y hacer los análisis genéticos que nos permitirán dar el tratamiento personalizado. Hay muchas tecnologías; el paciente tiene muchas opciones y los precios varían mucho. La mayoría de estas tecnologías vienen de Estados Unidos, entonces su implementación en Latinoamérica no es fácil, sobre todo, por los costos. En Argentina hay compañías que hacen el diagnóstico genético de cáncer de pulmón a través de la sangre, pero esto es un tema nuevo, los médicos no saben mucho y quieren saber más. Obviamente, la gente de la industria farmacéutica está muy interesada porque gracias a esos diagnósticos genéticos clasificamos los tipos de cáncer de pulmón y hay pacientes que ya no tienen que hacer quimioterapia. Hay pacientes a los que les damos pastillas (personalizadas), inmunoterapia y hay otros que van a cirugía.

– ¿Se está cubriendo en Argentina la biopsia líquida?

– Hasta donde sé, en la mayoría de países de Latinoamérica todavía no hay cobertura (de las obras sociales) porque los costos de los tests son bastante altos, cuestan alrededor de 2.000 dólares. Los gobiernos no están apurados en aprobar porque es mucha plata. Con el tratamiento de las pastillas se necesita hacerle al paciente varias biopsias cuyos resultados sirven para ir variando el tratamiento, por eso lo ideal es hacer una biopsia de tejido y después hacer biopsias líquidas.

– ¿Qué campaña de prevención es efectiva?

– La campaña tiene que empezar en la propia comunidad médica, que los médicos no fumen, que crean en esto y que les exijan a sus pacientes que no fumen. Ochenta por ciento de los cánceres de pulmón se curarían si la gente no fumara y eso no costaría nada. En Estados Unidos, donde vivo, tenemos 235.000 pacientes con cáncer de pulmón cada año y la cura de cáncer de pulmón es uno de cada seis, los otros cinca se van a morir. Una vez que se diagnostica, es letal. Si curamos uno de cada seis con toda la tecnología, cuatro de cada seis se pueden curar si no se fuma.

– ¿Qué trabas se observan a la hora de acceder a las drogas más efectivas?

– En Latinoamérica no se asimilan muy rápido las drogas nuevas, como ocurre en Estados Unidos. En ese país, si no lo hacen, se los ataca legalmente. En cambio, en los países latinoamericanos -incluso Brasil, que es más grande- a veces hay que iniciar juicio al gobierno para que la droga entre en el formulario. Se trata de drogas muy caras, de alrededor de mil dólares mensuales.

– La enfermedad, ¿incide hoy más en hombres o en mujeres?

Cuando fuman, las mujeres son más susceptibles de que les dé cáncer de pulmón. Sin embargo, tienen más sobrevida que los hombres por muchos factores, son más fuertes que el hombre. Las mujeres tienen cáncer de pulmón menos agresivos. Hay más hombres en quimioterapia que mujeres.

– Con tantos años de experiencia en el tema, ¿qué le dice a un familiar para prevenirlo?

Les digo que dejen de fumar, que la mayoría de mis pacientes vienen metastásicos, que antes los manteníamos vivos un año, ahora cuatro años, pero si tienen 55 ó 60 años, cuatro años no es nada cuando se podría llegar a un promedio de vida hasta 80 años o más.