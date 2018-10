La mitad de la empresas argentinas anticipa suba de la demanda de perfiles STEM

Considera que la incorporación de trabajadores con formación en disciplinas vinculadas a las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas potenciaría el crecimiento de su organización. Siguen sin ser las carreras más elegidas

Siete de cada 10 empresas consideran que la incorporación de los perfiles con formación en disciplinas vinculadas a las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) potenciaría el crecimiento de su organización. En la perspectiva de evolución a futuro, con 48% de las respuestas, prima entre las empresas la idea de que la demanda de estos perfiles continuará creciendo. Apenas dos por ciento considera que disminuirá en los próximos años, 34% cree que se mantendrá, mientras que 16% afirma no saber cómo evolucionará la demanda de estos perfiles a futuro en su empresa. Así se desprende de un estudio entre 494 empresas del país difundido ayer por la consultora de Recursos Humanos Randstad sobre el impacto del avance de la tecnología en el empleo.

La mayor valoración positiva del estudio, en el que participaron referentes y directivos del área de capital humano, se desprende de las grandes empresas, con un contundente 84% que considera que incorporar talento con este tipo de formación potenciaría mucho o bastante el desarrollo de la organización, seguidas por las microempresas, con 69%, y las pymes, con 68%. “Estamos hoy frente a un debate abierto sobre el impacto del avance de la tecnología, la robótica y la inteligencia artificial en el empleo. En este escenario, en el que hay pocas certezas, se consolida con fuerza en todo el mundo la idea de que la formación en disciplinas relacionadas a las ciencias básicas, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, será un vector clave de la empleabilidad a futuro”, afirmó Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay.

“Para quienes tienen que formarse para ese futuro claramente incierto que presenta hoy el mundo del trabajo, lo que está claro es que difícilmente un profesional pueda desarrollar su carrera en el mediano plazo sin dominar las prácticas y herramientas que trae consigo la digitalización de la economía. Y en ese contexto se consolida en las organizaciones una demanda creciente de perfiles con formación STEM”, agregó.

Tanto en la evaluación de la demanda al momento, como la esperada a futuro, las grandes empresas son las que se inclinan en mayor medida (65% y 68%) por un crecimiento de la demanda de perfiles STEM, seguidas por las microempresas con 48% y 57% que se inclinan por un crecimiento. Por su parte, 44% de las pymes considera que la demanda de estos perfiles creció en los últimos años y 50%, que seguirá incrementándose a futuro.

Fenómeno

“Es importante visualizar que si bien hay un claro consenso de que estas disciplinas configuran la base de las carreras del futuro, en Argentina, al igual que en muchos países, no son las áreas de formación más elegidas por los estudiantes”, afirmó Andrea Ávila. Sobre las posibles explicaciones a este fenómeno, Ávila sostuvo: “En muchos casos esto tiene que ver con la falta de información sobre las profesiones y su vinculación con el mundo del trabajo, pero el fenómeno es aún más complejo, ya que un mayor conocimiento de las perspectivas de desarrollo que da una determinada formación no alcanza por sí mismo para incentivar el estudio de esa disciplina. El caso más paradigmático en ese sentido se da hoy en la formación en tecnología, que a pesar de haber ganado fama de ser garantía del éxito profesional y económico desde hace algunos años, no logra atraer estudiantes en cantidad necesaria para evitar el descalce entre la oferta y demanda laboral que se da en todo el mundo con muchos de los perfiles de IT”.