La mesa de diálogo pasó a un cuarto intermedio y la toma sigue

El encuentro entre delegados de la Asamblea Interfacultades y la Comisión de Diálogo de la UNC -que duró dos horas en las Baterías D de Ciudad Universitaria- no tuvo ninguna resolución de acuerdo al reclamo estudiantil. Se pasó a un cuarto intermedio hasta hoy a las 10.

Concretamente, las autoridades universitarias rechazaron el planteo de los estudiantes sobre la presencia de un escribano y el registro fílmico del encuentro, para avanzar sobre el pliego de 17 puntos que constituyen el núcleo del reclamo estudiantil.

Antes de la reunión hubo un tenso momento a las afueras del edificio, entre integrantes de la Federación Universitaria de Córdoba que exigen la finalización de la ocupación y los asambleístas, que mantienen la toma desde hace más de 20 días.

“Queremos tener una mesa de diálogo para poder destrabar el conflicto, tenemos un pliego de reivindicaciones que es claro y concreto, sobre situaciones que se viven en nuestra universidad, y queremos que las autoridades nos den una respuesta”, dijo uno de los estudiantes que participó de la reunión. Por su parte , el vicerrector a cargo del rectorado, Ramón Pedro Yanzi Ferreira, aseguró que no aceptará “condicionamientos” y dijo que a su entender “no debe haber ningún escribano”. “En la sesión del Consejo Superior, en las comisiones, cada uno se expresa y no hay actas”, afirmó.

En la reunión, además de Yanzi Ferreira, estuvieron presentes cerca de 20 estudiantes, así como los decanos Jhon Boretto (Ciencias Económicas), Mirtha Iriondo (Famaf), Ana Mohaded (Artes) y el director de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, Francisco Ferreyra.

Horas antes, Yanzi Ferreira había ratificado la postura del rectorado con respecto a rumores de desalojar a los estudiantes, asegurando que desde la cúpula de la UNC no se han realizado denuncias ni se ha hecho ningún pedido a la Justicia. “Ni el rector ni yo hemos pedido ni pediríamos el desalojo”, declaró a la prensa.