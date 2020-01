La industria de los videojuegos tendrá su gran “finde XL” en el verano cordobés

Se acerca la maratón creativa Córdoba Game Jam. Equipos conformados por programadores, diseñadores, músicos y artistas desarrollarán, entre el 31 de enero y el 2 de febrero, videojuegos en base a un tema en común. Buscan promover este sector en crecimiento, al que se suman cada vez más mujeres

Por Carolina Klepp – cklepp@comercioyjusticia.info

Córdoba es una de las provincias que viene abriéndose camino en el mundo de la industria de los videojuegos, junto a Buenos Aires que lidera, Santa Fe y Mendoza. Crece tanto en la conformación de empresas en el rubro como de equipos de profesionales freelance que se arman de manera independiente para crear y vender entretenimiento a un mercado que es mundial. Además por las ofertas de formación de la mano de las carreras de Programación y las de Desarrollo y Diseño de videojuegos que ofrecen las universidades Tecnológica (UTN), Blas Pascal (UBP), Provincial (UPC) y Colegio Universitario IES, alimentadas por disciplinas artísticas de la UNC.

En este marco, la ciudad se prepara para la edición 11° de la Córdoba Game Jam, la maratón creativa de videojuegos que reúne a programadores, diseñadores, músicos y artistas que en un “finde XL” tienen el desafío de crear un videojuego, hardware o juego de mesa en base a un tema en común. Como es tradición, el evento -que es gratuito- se realizará en el Campus de la UBP durante el fin de semana del 31 de enero al 2 de febrero y más de 200 participantes acamparán en las instalaciones del predio universitario.

Estas jornadas ponen en juego la creatividad y la innovación, y forman parte de un evento único en su especie que se realiza en más de 800 ciudades del mundo, de manera simultánea. La consigna secreta será la misma para todas las sedes que participarán al mismo tiempo, cada una en su franja horaria.

Desde hace 10 años se realiza este encuentro en Córdoba, donde se busca desarrollar la creatividad y el trabajo en equipo, estimulando la colaboración y la unión de la comunidad. La Game Jam está dirigida a toda persona interesada en el mundo de los videojuegos dispuesta a intercambiar ideas y divertirse. El objetivo es pasar un buen momento y crear juegos experimentales que resulten originales e innovadores.

Según precisaron sus organizadores locales, la industria del videojuego dejó de ser emergente y se estableció como una de las más estables del momento. “En el periodo 2018-2019 América Latina y el Caribe generó 5.000 millones de dólares en ingresos según el Banco Interamericano de Desarrollo, siendo Argentina, México y Brasil los que lideran la tabla en la región, pero Estados Unidos y China lideran a nivel mundial”, detalló a Comercio y Justicia Debora Theaux, coordinadora general de la Córdoba Game Jam.

“Seguimos buscando generar un espacio de alfabetización digital y promoción cultural, artística y tecnológica de la industria del desarrollo y comercio de lo audiovisual y los videojuegos. Dicho objetivo se logra a través del networking entre los participantes, acompañados por mentores reconocidos en la industria y por medio de vinculaciones con empresas del rubro”, agregó. Entre las firmas instaladas en Córdoba mencionó a Globant, Ravegan y Sureksu a modo de ejemplo y a mentores nucleados en la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina (Adva) integrada por cordobeses.

El encuentro invita a participar a toda persona interesada ya que no tiene barreras de ingreso, es totalmente gratuito y no es una competencia, por lo que al no haber ganadores, resulta ser una instancia de aprendizaje intensivo ideal para dar los primeros pasos en el mercado, incluso si no se tienen conocimientos en programación o arte.

Campo laboral

“En Argentina hay aproximadamente 130 estudios integrados por profesionales freelance. Se calcula que hay alrededor de 2.500 profesionales en la industria, 500 de ellos en Córdoba”, describió Theaux quien además puntualizó que cada vez más mujeres se suman a la industria tanto en la programación, como en la administración o en la parte artística que demanda la creación de videojuegos. En el caso de Theaux, ella está concluyendo la tecnicatura en Desarrollo de Simulaciones Virtuales y Videojuegos en IES y es docente de cursos no formales de tecnología para chicos del secundario que dicta la firma Funiversity.

Cabe señalar que como antesala del evento en cuestión, se realizará una Pre Jam, en donde Funiversity dictará talleres de introducción y capacitación para diferentes roles: artista digital 2D, programador con Unity C# y músico de videojuegos.

“Quiero destacar el apoyo de las empresas que nos permiten poder llevar adelante este evento de manera gratuita para los participantes”, dijo la vocera. En esta edición, se trata de las firmas 3XM Group, Naranja, Unity, Funiversity, All Collector y Mundo Fix. El aporte empresarial fue fundamental en tanto que por cuestiones de la transición gubernamental se les dificultó el apoyo estatal.

Finalmente, y respecto del alcance y expectativas del encuentro, graficó: “Esperamos recibir unos 250 participantes, el año pasado se anotaron 200 y 132 llegaron hasta el final”.

Las inscripciones ya están abiertas hasta el 31 de enero. Más información en http://cordobagamejam.com , info@gamejamcordoba.com