La fórmula del trabajo remoto para ser un profesional independiente mientras se viaja

Planificar los gastos, conexión wi fi, avisar a los clientes, organizar tiempos ante diferencias horarias,

socializar con comunidades de nómades digitales, algunas de las recomendaciones para disfrutar mientras se sigue trabajando en otros destinos

Trabajar y viajar al mismo tiempo es un estilo de vida que gana adeptos entre los profesionales freelance, más aún cuando comienza el clima de vacaciones de los meses de verano. Hoy esto es posible gracias a la modalidad de trabajo remoto. Ayer, Workana, plataforma de contratación de trabajadores independientes en Latinoamérica, divulgó seis puntos cruciales a tener en cuenta para afrontar el desafío de viajar por mucho tiempo y varios países, sin perder el foco profesional y continuar trabajando.

Guillermo Bracciaforte, cofundador de Workana, comenzó con el consejo de planificar los gastos antes de viajar. Subrayó la necesidad de preparar un listado con los diferentes gastos que se tendrán en el viaje tanto en el turismo como en el negocio, para así buscar mejores alternativas que se adapten al dinero disponible. “En el mundo del trabajo independiente, los ingresos varían según los proyectos en los cuales se está trabajando y por ello es importante garantizar que todas las cuentas estarán pagas. Es fundamental poder emprender un viaje según las condiciones financieras”, advirtió el especialista en este tema. Además, recomendó tener un dinero guardado para casos de emergencias, como pueden ser situaciones de robo, falta de conexión, falla en equipos.

Un punto fundamental es la conexión wi fi. “Elegir el lugar de hospedaje que tenga wi fi o cafetería cerca. Recordar que para poder trabajar sólo se necesita una computadora y una buena conexión a Internet. La mejor opción es que el establecimiento ofrezca conexión propia y segura para sus huéspedes”, señaló Bracciaforte.

Avisar a los clientes

Otro punto a tener en cuenta al emprender el trabajo remoto en viaje es el de notificar a los clientes acerca, y si el país al que se va tiene diferencias horarias, se debe informar que estará conectado en horarios diferentes. “Es importante asignarse horarios para trabajar y adaptarse a ellos para poder trabajar bien con los clientes; no hacer que sean los clientes quienes deban adaptarse a tus horarios y tu viaje”, afirmó.

Trabajar mientras se viaja presenta obstáculos únicos para los cuales hay que prepararse con anticipación. Adaptador para conectarse desde otro país y cámara de fotos, cables, protección para el equipo electrónico, e invertir en herramientas digitales como espacio en la nube, son otros de los tips.

El cofundador de Workana también hizo hincapié en la organización del tiempo. “Si vas a viajar a diferentes países, buscar vuelos para la noche o fines de semana para poder trabajar normal durante la semana. Recomendamos equilibrar las experiencias de viaje con las obligaciones con los clientes. Es importante identificar en qué momento del día se es más productivo, y armar una rutina y respetarla”, advierte.

Finalmente, sostiene que una forma de mantenerse productivo mientras se viaja es encontrar comunidades de nómades digitales. Involucrarse con la escena freelancer local es una buena oportunidad de hacer networking y obligarse a interactuar con pares. “Relacionarse con otros freelancers puede resultar en nuevas oportunidades de trabajo, compañeros de viaje, o incluso amistades para toda la vida. La mayoría de las grandes ciudades tiene sitios de coworking y meetups. También existen servicios como Desks Near Me que ayudan a encontrar espacios donde trabajar”, graficó.