Incorporan el implante subdérmico, el SIU y el DIU al Programa Médico Obligatorio

Son considerados estratégicos en la salud sexual y reproductiva. Los métodos anticonceptivos de larga duración tienen la característica de tener una duración promedio de aproximadamente tres años o más y ser rápidamente reversibles una vez extraídos

El implante subdérmico como método anticonceptivo, el sistema intrauterino de liberación de levonorgestrel (SIU/DIU-LNG) y la práctica de colocación y extracción del dispositivo intrauterino (DIU-Cu) fueron incorporados al Programa Médico Obligatorio (PMO) con cobertura del 100 por ciento, según la resolución 2922/2019 publicada ayer en el Boletín Oficial, medida que alcanza a las empresas de medicina prepaga.

En los considerando de la norma del ministerio de Salud de la Nación se indica que “resulta uno de los ejes estratégicos de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva la incorporación de los métodos anticonceptivos modernos de acuerdo a la evidencia y los avances científicos” y que “el implante subdérmico, el DIU-Cu y el sistema intrauterino de liberación de levonorgestrel son métodos anticonceptivos de comprobada eficacia”.

En cuanto al sistema intrauterino de liberación de levonorgestrel “con recomendación de uso para personas con menorragia, endometriosis, adenomiosis, leiomiomas uterinos u otra enfermedad sistémica que contraindica el uso de anticonceptivos hormonales y DIU con cobre” también se lo incluye al 100 por ciento con todas las presentaciones existentes en el mercado”.

De la misma manera se cubre la práctica de colocación y extracción del implante subdérmico, del SIU/DIU-LNG, y del DIU-Cu.

En los considerandos se explica que el PMO “establece las prestaciones básicas esenciales e imprescindibles para la preservación de la vida, la prevención, diagnóstico y tratamiento médico que deben garantizar los Agentes del Seguro de Salud y las entidades de medicina prepaga a sus usuarios/as”.

Para esta nueva medida se tuvo en cuenta las recomendaciones realizadas por el Colegio de Ginecología y Obstetricia Americano, Comité de Opinión que refiere que los métodos de larga duración reversibles (LARC) tienen la característica de tener una duración promedio de aproximadamente tres años o más y ser rápidamente reversibles una vez extraídos; tienen la gran ventaja de no depender de la paciente en cuanto a la toma o a los olvidos; tienen una falla global inferior a uno por ciento, y el porcentaje de falla en el uso típico y el perfecto es prácticamente igual.

Efectividad

Los métodos anticonceptivos de larga duración son los más efectivos ya que no dependen de la usuaria. Son aquellos que son colocados por un profesional y su funcionamiento en la vida real no depende de la adherencia ni del correcto uso del método por parte de la usuaria, por lo que mantiene un alto grado de efectividad. A comparación con los métodos de corta duración, como en el caso de la píldora, donde el horario, la continuidad del tratamiento, la regularidad de la toma afecta el porcentaje de efectividad si no se hace correctamente. Así lo asegura Fernando Pinto, especialista en endocrinología ginecológica y reproductiva del Hospital Carlos Durand de la Ciudad de Buenos Aires.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los anticonceptivos de larga duración son aptos para las mujeres con o sin hijos, y sin importar su edad. En algunos países, como la Argentina, gracias a su alta eficacia, alto nivel de satisfacción y continuidad de uso, son recomendados como la primera opción para las mujeres en edad reproductiva, incluyendo mujeres jóvenes.

En 2007, la Asociación Americana de Pediatría publicó la recomendación de utilizar métodos de larga duración en adolescentes como primera línea de anticoncepción.

Sin embargo, hay mucho desconocimiento sobre algunos métodos, mucha desinformación, mitos y algunas barreras que hacen que no todas las mujeres tengan acceso a poder elegir teniendo la información adecuada.