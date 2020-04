Impulsan la Red Solidaria de Acompañamiento Psicosocial por la emergencia sanitaria

Profesionales de la salud mental impulsan una Red Solidaria de Acompañamiento Psicosocial abierto a la población de todo el país.

El objetivo es acompañar a las personas que manifiestan algún tipo de sufrimiento psíquico desencadenado por la pandemia. Se trata de una propuesta de la Facultad de Psicología de la UNC junto a la Maestría en Salud Mental; la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL); la Unidad de Estudios Epidemiológicos en Salud Mental, Escuela de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC; el Colegio de Psicólogos de San Luis y la Cátedra de Psicología Sanitaria (UNC).

“La iniciativa se propone como un espacio de encuentro para mitigar los efectos y consecuencias del sufrimiento psíquico frente a la pandemia. Está destinado a todos los habitantes del país mayores de 18 años, que deseen compartir y recibir apoyo, contención y orientación grupal. La pandemia provoca que las personas tengamos que enfrentar nuevas situaciones inesperadas y disruptivas que producen un cambio brusco en el curso de la vida cotidiana. Se producen situaciones no experimentadas o no conocidas antes, para las cuales no estábamos preparados, y esto nos obliga a modificar y reorganizar nuestros hábitos y costumbres en este nuevo escenario, y hace que muchas veces nos sobrepase, sintiéndonos agobiados, sin tener una respuesta clara para poder hacer frente a esta nueva realidad”, describen fuentes de la Facultad de Psicología y agregan: “Frente a esta situación, se expresan distintas manifestaciones del sufrimiento psíquico tal como miedo, ansiedad, angustia, irritabilidad, enojo, cansancio, incertidumbre, o depresión”.

En ese marco, la red en cuestión se propone como un instrumento de acompañamiento de todas las personas, que atraviesan esas problemáticas de manera más o menos intensa. “Sabemos que en nuestro país hay sectores de la población que están cerca de la marginalidad y exclusión, debido principalmente a sus condiciones socio-económicas. A estos grupos, se les suma la dificultad al acceso a la salud y más aún a los servicios de salud mental. Nuestra red apunta a llegar a todos los sectores de la sociedad”, complementan.

La propuesta de la iniciativa es abordada desde la salud mental comunitaria, con un enfoque socio-sanitario y resiliente, que apunta a mitigar los efectos y consecuencias del sufrimiento psíquico. Para ello, se utiliza la estrategia en red y el trabajo en grupos, siendo la red un sistema de vínculos entre nodos o componentes y construida a través de un proceso conversacional, para la acción y creación de posibilidades.

Acceso abierto y gratuito

La “Red Solidaria de Acompañamiento Psicosocial” se realiza sin fines de lucro y está conformada por instituciones académicas, cátedras, organizaciones profesionales y sociales, entidades estatales y privadas, y profesionales de la salud que se desempeñan en diferentes ámbitos de la práctica profesional, y que viven en diferentes ciudades de la Argentina.

El dispositivo está destinado a todos los habitantes del país que sean mayores de 18 años, de toda condición social, étnica, de género y religiosa, que deseen compartir y recibir apoyo, contención y orientación grupal en lo referente a las situaciones desencadenadas por esta pandemia.

“A los fines de implementar y difundir la Red se dispone de una página en Facebook, abierta al público, donde podrán ser parte de esta todas las personas y profesionales, en el misma se brinda toda la información de la Red, los profesionales que la conforman, los días y hora para participar de algún grupo”, detalla el comunicado de los impulsores.



Participación

¿Cómo acceder a la red?

Para la participación en los grupos de la red, las personas deben disponer de un celular, tablet o computadora, un correo de gmail y conexión a internet. Para inscribirse, cada persona deberá entrar al grupo de Facebook, en este sitio podrá elegir un profesional con su día y horario. Una vez seleccionado un profesional, se deberá enviar un correo a: redsolidariapsicosocial20@gmail.com

Posteriormente, un profesional se comunicará con la persona para confirmar su inscripción y le enviará un consentimiento informado donde se explica en detalle el uso de la aplicación y la modalidad de participación. Los encuentros se realizarán por medio de la aplicación Hangouts de Google en el Gmail, esta aplicación permite tener videollamadas hasta con 10 personas. La participación en los grupos, es voluntaria, anónima y confidencial. Para más información y consultas, escribir a: redsolidariapsicosocial20@gmail.com o por Whatsapp al 3516455381