El intercambio de fotos y videos íntimos a través del celular o la computadora y la difusión de ese material sin consentimiento es una práctica que registra inicio de uso a partir de los 13 años. Herramientas como el chatbot Nati Luetto ayudan a abordar del tema en el aula y el hogar

Por Carolina Klepp – cklepp@comercioyjusticia.info

¿Qué siente la persona que sufre acoso por el intercambio de imágenes íntimas a través de celular o la computadora (sexting)? ¿Qué le pasa y qué puede hacer cuando ese material se difunde de manera no consentida y se convierte en una “pornovenganza”?

Nati Luetto lo cuenta en primera persona. Nati es un chatbot, un personaje de ficción con la que los adolescentes puedan interactuar y hablar de este fenómeno cada vez más común entre los jóvenes.

Durante unas 48 horas de intercambio, Nati va relatando el impacto y el dolor por el hecho de que su ex novio difundió fotos y videos con contenido sexual sin su aprobación, hasta el momento en que busca apoyo en sus padres y amigos para superarlo.

Este es un extracto del ida y vuelta con la asistente virtual que simula tener 19 años y que cuenta -en tiempo real- cómo vive la problemática; lo hace en código de lenguaje y ortografía adolescente al que se le suman emoticones:

– Es medio raro esto…es una mierda pero si no lo hablo voy a explotar

– q te pasa?

– mi ex mandó un video nuestro para algunas personas… un video intimo entendés? me enteré q incluso hay un nombre para esto… porno venganza

– uh!

– es cuando t peleas con tu pareja y de venganza comparte el video intimo o las fotos tuyas en bolas por las redes… y ahora no sé a donde meterme yo confiaba en él…soy una boludaaaaaaa! imaginate si alguien de mi familia lo ve…

– uhhh

– creo q la cagué… quise asustar a mi ex diciendole q lo iba a denunciar y se puso como loco!!! ahora me está amenzando, me llegan msjs d tipos q no conozco… le pasó mi número a todo el mundo. Solo estaba teniendo sexo con mi novio en privado ahora todo el mundo lo ve y piensa que soy una puta. Conocés a alguien q le haya pasado lo mismo?

– una amiga

– uh y q onda? q pasó? q hable con alguien, un amigo, un familiar. No se lo guarde, busque ayuda. Hay un 0800 gratuito y anónimo… ahí seguro pueden ayudar, son profesionales y saben d estos temas.

“A lo largo de la experiencia, la persona que chatea con Nati va conociendo qué sensaciones pasa ella, cómo encara y resuelve los problemas, qué frustraciones le genera y cómo sale adelante con un problema que hoy en día es generacional y del que nadie está exento”, explicó Eduardo Orteu, uno de los responsables del proyecto que creó el chatbot a través de Talk2U, iniciativa que contó con apoyo de Unicef y Facebook en el país y en Brasil.

En diálogo con Comercio y Justicia, resaltó que se busca “concientizar sobre la problemática y cómo lidiar con ella, cómo tener cuidados y si te llegan fotos y videos íntimos de otros no compartirlos. Lo hicimos desde la empatía, es decir, no se dice si es bueno o malo el sexting, sino qué recaudos tener y sugerencias para buscar contención”.

Una práctica que empieza a los 13

A pesar de que el sexting es una práctica en todas las edades, el uso de las plataformas tecnológicas como principal forma de relacionarse hace que los adolescentes, en especial las mujeres, sean los más victimizados.

Un dato alarmante que detectaron a partir de la experiencia de uso del chatbot es que hay chicas y chicos de 13 años que dijeron que practicaban sexting. Más de 70% de los que vivieron la experiencia con el chatbot, una franja mayoritaria de adolescentes entre 13 a 18, dijo haber compartido imágenes íntimas o había recibido “nudes” – esto es fotos o videos de otra persona desnuda-, o le habían pedido “nudes”.

Días atrás, Orteu participó de una capacitación a docentes en Buenos Aires, donde propuso el uso de la herramienta que en este momento se puede acceder a través de este enlace https://caretas-ar.web.chat-tonic.com/

“Trabajamos sobre la empatía como eje para que los docentes hablen con sus alumnos sobre estos temas. Es una herramienta que pueden usar en el marco de la educación sexual integral (ESI)”, destacó.

En esa misma jornada denominada “Pensando la educación digital”, realizada por la ONG Argentina Cibersegura, la Fundación Lúminis presentó una guía educativa sobre sexting y pornovenganza destinada a docentes. Está on line en https://www.fundacionluminis.org.ar/