Estudiantes tienen problemas para juzgar la credibilidad de la información en Internet

Así se desprende de una investigación en universitarios y alumnos del secundario de la Universidad de Stanford (Estados Unidos). Manejar la red con fluidez no implica capacidad crítica para evaluar las fuentes.

El hecho de que los jóvenes manejan fluidamente las redes sociales y los sitios web no implica que sepan razonar sobre la credibilidad de la información que encuentran en Internet. Así lo expuso la Universidad de Stanford en su informe “Evaluación de la información: la piedra angular del razonamiento cívico en línea”, que acaba de publicar Universia, el sitio especializado en educación superior.

El estudio mostró que la problemática principal radica en la incapacidad para diferenciar una publicidad de una nota o determinar cuál es la fuente original de los datos expuestos.

La investigación se centró en la alfabetización de las noticias y la competencia de los estudiantes para evaluar fuentes de Twitter, Facebook, blogs, fotografías y otros mensajes virtuales que moldean la opinión pública por su accesibilidad masiva. Las evaluaciones se aplicaron en estudiantes de educación secundaria y universitaria, modificando las propuestas conforme a las edades de los evaluados y la complejidad correspondiente para el curso que realizaban.

Uno de los métodos utilizados con los estudiantes de secundaria, fue pedirles que explicaran la confiabilidad de un artículo sobre planificación financiera que estaba escrita por un ejecutivo bancario pero patrocinada por un banco. Aunque la conexión pareciera evidente, varios estudiantes no hicieron hincapié en la fuente para desacreditar al artículo, al igual que en otras pruebas que contemplaron la evaluación de más de 200 adolescentes.

“Cuando distintos medios digitales anunciaron la candidatura de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, se solicitó a estudiantes de secundaria que analizaran dos publicaciones de Facebook que trataban el tema. Resultó sorprendente que 30% defendiera la credibilidad de una cuenta no verificada, basándose en elementos gráficos bien manejados. Se demostró entonces que algunos adolescentes no conocen el logo azul que indica la oficialidad de una cuenta de redes sociales, priorizando el contenido atractivo”, dice el informe.

Pruebas

Para los estudiantes universitarios las pruebas incluían razonamiento crítico sobre la credibilidad de distintos sitios, encontrándose que los sitios con gran volumen de producción, enlaces externos a organizaciones prestigiosas e información sobre la compañía, convencen a personas con educación terciaria aunque los contenidos estén patrocinados o sean de origen dudoso.

La investigación actuó como un expositor del problema para ayudar a los docentes e investigadores de la educación a rastrear dificultades en la comprensión y manipulación de fuentes de información digital, que son altamente utilizadas por su variedad, actualidad, accesibilidad y gratuidad. “Es importante que los docentes establezcan métodos para identificar estas carencias en los estudiantes desde temprana edad, enseñándoles a solventarlas para garantizar una vida futura profesional responsable y una ciudadanía informada”, concluyó Universia.