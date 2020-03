Entidades pymes nacionales proponen al Gobierno medidas para fortalecer el sector

Suspensión del pago de servicios y alquileres; ampliación de la exención de contribuciones patronales; extensión de la moratoria a todas las jurisdicciones provinciales y municipales y prolongación de la imposibilidad de embargos de AFIP son algunas de las demandas de la Cámara Argentina de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa

Entidades nacionales que nuclean al sector pyme mostraron conformidad por las recientes medidas anunciadas por el Gobierno nacional para paliar el fuerte parate que sufren las empresas pyme debido a las medidas para controlar la pandemia del coronavirus. Sin embargo, profundizaron los reclamos y elaboraron una batería de pedidos complementarios de los anunciados recientemente.

De esta esta manera, tanto la Cámara Argentina de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MPM) como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) coinciden en la mayoría de los puntos que sintetizan las demandas al Gobierno nacional.

En ese sentido, MPM solicitó que se pongan en marcha -mediante la declaración de la “emergencia pyme”- mecanismos “rápidos y eficaces que garanticen la implementación de las medidas ya anunciadas en el conjunto de las Mipymes, en cada sector, en cada región y en cada localidad, ya que en muchos casos y en los contextos más difíciles son sólo estas empresas las que aseguran el empleo y el abastecimiento en cada rincón del país”.

Los pedidos

Declaración de la emergencia pyme: facultará al Gobierno nacional y solicitará la adhesión de los gobiernos provinciales y municipales para que todas las medidas excepcionales que se tomen relativas a la crisis sanitaria y económica actual tengan en cuenta la situación crítica que atraviesan particularmente las mipymes, debiendo establecerse mecanismos específicos para preservarlas como fuentes generadoras de empleo y producción en todas las regiones del país.

Suspensión del pago de servicios y alquileres: suspender temporalmente el pago de las facturas de electricidad, agua, gas y alquileres para las mipymes que enfrenten un marcado cese de actividad fruto de la crisis sanitaria. Establecer un mecanismo ágil para el trámite de estas medidas, en colaboración con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Mitigar el costo laboral: flexibilizar los efectos del contrato de trabajo para quienes no puedan trabajar desde su casa. Eximir del pago de las cuotas del monotributo y autónomos durante abril, mayo y junio. Gestionar, mediante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que la administradora de riesgos del trabajo (ART) asuma tanto las licencias de los trabajadores determinadas por resolución 207/2020 de la cartera laboral como las de los trabajadores que deban cumplir la cuarentena ante el cierre de la pyme por la posible situación de un caso portador de Covid-19. Si esto no fuere posible, solicitan se asuma dicha licencia en el mismo sentido que la otorgada por Maternidad, es decir, a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Ampliación de la exención de contribuciones patronales: extender la exención a mipymes de cualquier sector que alerten sobre la disminución de su actividad, mediante un mecanismo ágil a implementarse en colaboración con la AFIP. Es decir, que esta medida no alcance sólo las que se dediquen a actividades de esparcimiento -como cines, teatros, restaurantes, turismo, transporte de pasajeros y hoteles- sino todas las que se vean afectadas por esta crisis económica y sanitaria.

Repro Pyme Express: a partir de la ampliación del Repro por el impacto de esta crisis en diversos sectores de la economía, es preciso garantizar la implementación de este programa con especial atención y recursos en la modalidad Repro Pyme Express, estableciendo plazos máximos y requisitos mínimos necesarios para que las mipymes afectadas, en cualquier localidad y sector, estén en condiciones de presentarse y acceder para garantizar su subsistencia y la obtención de ingresos por parte de los trabajadores.

Teletrabajo: autorizar expresamente, por medio del Ministerio de Trabajo, a las empresas a implementar sistemas de teletrabajo, y que puedan ellas evaluar los riesgos de forma ágil mediante autoevaluación y declaración expresa realizada por el propio trabajador.

Extensión de la moratoria a todas las jurisdicciones provinciales y municipales: extender el alcance de la moratoria fiscal mediante la incorporación de forma indeterminada de los períodos subsiguientes devengados en los cuales continúe la crisis económica derivada del impacto del Covid-19. Instar a los gobiernos provinciales y municipales a establecer mecanismos análogos para impuestos provinciales y tasas municipales.

Extender suspensión de embargos: extender la suspensión de embargos de la AFIP con posterioridad al 31 de marzo de 2020, en función del agravamiento de la crisis económica que afecta particularmente a las mipymes y de forma sistémica impacta prácticamente en todos los sectores.

Financiamiento pyme: la implementación del paquete de asistencia financiera focalizado en las mipymes debe tener en cuenta que sólo 25% de ellas accede al sistema bancario, y que esta situación estructural se vio agravada por la crisis económica de los últimos años, previo a esta crisis sanitaria. Los bancos mediante los cuales se canalicen las líneas de financiamiento tendrán que cumplir con cupos por categoría pyme, por sector y por regiones, que condicionen la disponibilidad futura de fondos a tasas reducidas. La entidad que cumpla con los cupos podrá obtener mayores fondos y la que no, no obtendrá más cupo.

Para facilitar a los bancos el cumplimiento de estos cupos, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Ministerio de Desarrollo Productivo podrán implementar un sistema de avales públicos (con participación de las sociedades de garantía recíproca) mediante los cuales se pueda facilitar y agilizar la evaluación crediticia para créditos de rápida obtención.

Cancelación de deudas por parte del Estado y pago puntual a mipymes: deben establecerse plazos perentorios e inmediatos para que la Administración pública nacional, así como los gobiernos provinciales y municipales, abonen de inmediato las deudas existentes con sus proveedores de este sector y se establezcan plazos máximos relativos a las facturas que reciban a posteriori. Debe derogarse el artículo 22 de la Ley de Financiamiento Productivo vigente. También, agilizarse los mecanismos de compensación y devolución de tributos pendientes.

Articulación territorial con cámaras y asociaciones empresariales: sobre la base del Registro de Instituciones Productivas del Ministerio de Desarrollo Productivo (Ripro), convocar de forma urgente a las cámaras y asociaciones empresariales para coordinar acciones, detectar necesidades, canalizar propuestas y soluciones que surjan desde diversos sectores y regiones.

Reapertura urgente del Programa Expertos Pyme (áreas de finanzas y contable): abrir y lanzar masivamente el programa Expertos Pyme para la realización rápida y eficaz de diagnósticos y auditorías externas en las empresas del sector que estén en situación de crisis financiera.

Todas las medidas

Para conocer el listado completo de las propuestas, ingresar en:

CAME: www.redcame.org.ar

MPM: http://bit.ly/2x3JsBs