En el marco del programa “Córdoba Rosa”, la Provincia tiene cuatro nuevos mamógrafos móviles

El ministro de Salud, Francisco Fortuna, presentó esta semana los cuatro nuevos mamógrafos móviles del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de la Provincia, en el marco del inicio del Córdoba Rosa, un mes dedicado a la sensibilización en torno a esta enfermedad.

Los móviles -que significaron una inversión de más de 36 millones de pesos– se suman a los cuatro que el Programa ya tenía, de manera que se duplica la flota disponible para acercar este estudio a la comunidad. Los mamógrafos recorren durante todo el año la provincia, y se instalan en distintas localidades, hasta que cubren la demanda de estudios necesarios. Se priorizan las ciudades y pueblos en los que no se cuenta con mamógrafo en el sector público.

Estos nuevos equipos son digitales y están montados sobre vehículos utilitarios, de manera que su traslado es más sencillo. Asimismo, poseen mejor calidad de imagen. “Estos móviles representan un avance enorme en la disponibilidad de equipamiento para acercar el diagnóstico precoz del cáncer de mama a toda la geografía provincial”, aseveró el ministro Fortuna, quien además destacó el trabajo mancomunado con los intendentes y jefes comunales en la concreción del programa y la labor y compromiso de las ONG que acompañaron el evento.

Fortuna remarcó que en los últimos cinco años, el programa realizó más de 52.000 estudios gratuitos; y precisó que los nuevos móviles se suman a los 22 mamógrafos ubicados en hospitales provinciales, 15 de ellos en el interior.

Estudios gratuitos en Córdoba

En esta oportunidad, los cuatro nuevos móviles estarán instalados en la explanada del Paseo del Buen Pastor hasta el viernes, de 9 a 18. Se realizarán 600 estudios en total, con atención por orden de llegada. Finalizada esta acción, desde el lunes los cuatro mamógrafos nuevos continuarán su cronograma de visitas al interior. No obstante, otro móvil se instalará a partir del lunes 7 en el Hospital Rawson, y permanecerá hasta el jueves 31. Los turnos en ese caso se podrán solicitar por teléfono al 3517430314, de lunes a viernes de 9 a 13.

Cabe aclarar que, en el marco del programa, las mamografías se realizan en forma gratuita, a mujeres entre los 40 y 70 años que no se hayan realizado este estudio en el último año. No es necesario contar con pedido médico, aunque siempre se recomienda hacer una consulta con ginecología, para realizar un control integral.