En Córdoba: el afectado por coronavirus tiene “muy buena evolución”

Ayer, fueron puestas en cuarentena dos personas más. Asimismo, se analizan en el Instituto Malbrán de Buenos Aires otros 11 casos sospechosos. Por su parte, el Gobierno nacional un fondo de 1.700 millones de pesos para luchar contra la enfermedad. Además autorizó a otorgar licencias laborales excepcionales a quienes hayan regresado de países con circulación del virus. Lo mismo rige para las escuelas

El único portador del virus Covid-19 en Córdoba presentaba “muy buena evolución”, al igual que su esposa y dos hijas, destacó ayer el ministro de Salud de la provincia, Diego Cardozo, y precisó que se esperan los resultados de otros 11 casos sospechosos que analiza el Instituto Malbrán de Buenos Aires.

El paciente de 57 años “está con muy buena evolución y a la espera de cumplir con la cuarentena” para enviar nuevas muestras al Instituto Malbrán para determinar el comportamiento de la sintomatología, detalló el funcionario provincial al referirse al hombre que el viernes dio positivo como portador de coronavirus.

En conferencia de prensa, el funcionario resaltó que la esposa y las dos hijas también cumplían con la cuarentena aunque se encuentran bien y los resultados de sus análisis dieron negativo respecto del virus.

Por otra parte, el jefe de la cartera de Salud provincial manifestó que en Córdoba se cumplen los protocolos establecidos en el orden nacional, y en ese sentido precisó que la adhesión incluye las licencias laborales extraordinarias y en las escuelas, destinadas a quienes hayan regresado de los ocho países con circulación activa del virus: China, Japón, Corea del Sur, Irán, España, Italia, Francia y Alemania. Estas personas deberán cumplir con la cuarentena aunque sean asintomáticos, remarcó.

Con respecto a los eventos públicos, el ministro manifestó que siguen las directivas del Ministerio de Salud de la Nación, que sostiene que “por el momento no hay impedimento para los eventos nacionales” y dijo que -con respecto a los internacionales- se evaluarán las características y se resolverá oportunamente.

En tanto, el Ministerio de Seguridad de la Nación evalúa reforzar la presencia de agentes en aeropuertos por coronavirus. El secretario de Articulación Federal de Seguridad, Gabriel Fuks, anunció que mantendrá una reunión de trabajo con las distintas fuerzas de seguridad para definir “un cronograma más aceitado y cotidiano de presencia” de efectivos, “especialmente” en la terminal aeroportuaria de Ezeiza y “probablemente también en el aeropuerto de Córdoba” a consecuencia del protocolo de contención que se activó tras los primeros casos de coronavirus en el país.

El funcionario aseguró que por el momento no habrá un refuerzo “específico”, pero dijo que “desde el domingo hay un apoyo extra de la Policía Aeroportuaria” a los agentes del Ministerio de Salud que se encuentran en Ezeiza y que reciben a los pasajeros que provienen de España, Italia, Francia, Alemania, China, Corea del sur, Japón e Irán.

También aseguró que, por el momento, en las fronteras terrestres no hay un alerta de mayor complejidad, aunque advirtió: “Estas cosas cambian día a día”.

Fondo para combatir el virus

El Gobierno nacional anunció que destinará 1.700 millones de pesos para fortalecer el equipamiento de los laboratorios y hospitales de todo el país ante la evolución de los casos por coronavirus, según informó la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti.

La funcionaria aseguró que se trabaja en una fase de contención mientras se observa lo que sucede en Europa, al término de la reunión del Gabinete de Emergencia que el presidente Alberto Fernández encabezó en la Casa Rosada.

Además de Vizzotti, también participaron Mirta Roses, embajadora especial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre Coronavirus para Latinoamérica y el Caribe, y el médico infectólogo Pedro Cahn, de la Fundación Huésped.

Por su parte, Cahn afirmó que no está comprobada la “circulación local” del coronavirus y advirtió sobre que se está en presencia de una “epidemia dinámica”.

Más casos en Buenos Aires

Un tercer caso de Covid-19 fue confirmado en la provincia de Buenos Aires en un hombre de 42 años del partido bonaerense de La Matanza, que había viajado a España, mientras se esperan los resultados de otros 42 sospechosos de la enfermedad. Los datos fueron confirmados por el Ministerio de Salud bonaerense.

Licencias

La Nación oficializó las recomendaciones de medidas preventivas para evitar la propagación del virus en las escuelas y autorizó a otorgar licencias laborales excepcionales, tanto en el ámbito del sector público como en el privado.

En este sentido, la resolución 82/2020 de la cartera de Educación recomienda a los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades soliciten a aquellas personas que hayan regresado de viaje en las áreas de circulación y transmisión de coronavirus a quedarse en sus casas, aunque aún no presenten síntomas. Esta recomendación incluye a estudiantes, docentes y personal no docente.

Asimismo, ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad para respirar) se aconseja abstenerse de asistir al establecimiento educativo.

Cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires serán quiénes estarán a cargo de la justificación de los días de ausentismo.

En tanto, la resolución 178/2020, del Ministerio de Trabajo dispone como medida preventiva el otorgamiento de licencias excepcionales para trabajadores -tanto del sector público como del privado- que hayan arribado al país provenientes de los países incluidos en la lista de los más críticos en lo que atañe a la circulación de la enfermedad.

La norma de la cartera laboral aclara que la licencia otorgada en este contexto no debe afectar la normal percepción de las remuneraciones habituales.

Hay 339 casos de dengue

En la provincia ya suman 339 los casos de dengue, 279 son autóctonos y 60 importados. Así lo con confirmó también el ministro Cardozo. Son datos relevados hasta la última hora del sábado pasado.

En la ciudad de Córdoba hay 112, lo que significa 93% más que la semana anterior.

En el interior, el aumento de casos es de 15%. Salud pronosticó que el pico de casos positivos se dará hacia finales de marzo y principios de abril.

“Gracias al accionar rápido de la Provincia y los Municipios, no tuvimos casos de mortalidad ni de gravedad. La mayoría se manejaron de manera ambulatoria. Le pedimos a la comunidad que se siga comprometiendo ya que el mosquito es domiciliario y si no sacamos los elementos que son criaderos de mosquito, vamos a seguir teniendo mosquito y vamos a seguir teniendo dengue”, explicó.