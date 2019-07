En 2019 creció el índice de burnout crónico en Argentina; Córdoba, entre las más afectadas

Quienes indican que “siempre o casi siempre” les resulta difícil relajarse después del trabajo llegan a 41%, dos puntos más que el año pasado. Tres de cada 10 mostraron claros signos de desmotivación. Son múltiples las causas, pero economía e incertidumbre explican en parte la suba

Durante 2019 los niveles de burnout o estrés laboral crónico aumentaron con relación a 2018. Se observa un aumento de 38,9% a 40,8% entre los trabajadores que indican que “siempre o casi siempre” que le resulta difícil relajarse luego de una jornada laboral. Asimismo, se aprecia un aumento del 32,5% a 34,3% entre quienes señalan que se encuentran tan cansados que no pueden dedicarse a otras cosas después del trabajo.

Dentro de las siete ciudades estudiadas con 1.050 casos -de entre 18 y 65 años-, Córdoba se encuentra entre las que aumentaron sus indicadores de burnout junto con Comodoro Rivadavia, Corrientes y Tucumán. Por el contrario, Mendoza y Rosario disminuyeron esta variable. Buenos Aires, en el medio del espectro, mantuvo sus cifras en relación con el año anterior.

Así lo informó el Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales de la Universidad Siglo 21, que ayer difundió su último informe a poco de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) identificara el burnout o Síndrome de Agotamiento laboral como enfermedad.

La casa de altos estudio presentó los nuevos resultados de su índice de bienestar emocional y estrés en trabajadores que determinó que casi la mitad de los argentinos no logra desconectarse luego de la jornada laboral. El relevamiento pudo establecer además que las mujeres son más propensas a padecerlo (13% versus siete por ciento en hombres). El estudio explica esta variable por la dificultad de las mujeres de recuperarse emocionalmente luego del trabajo ya que, en general, continúan ejerciendo tareas laborales fuera de horario.

Por otra parte, 32% de los encuestados mostró claros signos de desmotivación que llevan a una baja en los niveles de productividad y desempeño, y, sobre todo, las personas pueden sentirse menos involucradas y más distanciadas del trabajo.

Economía y factores protectivos

¿Cuáles son las causas del aumento del estrés? “No se puede identificar una causa, el factor económico puede explicar un poco el incremento. Además, los trabajos son cada vez más demandantes. ¿Qué hace pensar que va a bajar ? Cada vez hay menos tiempo ante exigencias de mayores niveles de productividad”, explicó Leonardo Medrano, secretario de Investigación del Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales de la Siglo 21, a Comercio y Justicia.

Asimismo, resaltó la importancia de los recursos socioemocionales para enfrentar este estrés, como por ejemplo “la capacidad para regular las emociones”. “Algo que no es fácil en contexto de incertidumbre y alta demanda. A esto se suma que tenemos malos hábitos, como no desconectar del trabajo, la adicción a la tecnología que se usa fuera del horario de trabajo y no solo hablo de tecnologías del trabajo”, dijo el especialista. El constante chequeo de grupos de WhatsApp laborales, de mails laborales, sumado a redes sociales, son algunos de los ejemplos.

“El estrés genera pensamiento repetitivos; uno llega del trabajo y sigue rumiando del trabajo, pensando en posibles problemas del trabajo. Es importante enseñar cómo regular esos pensamientos con factores protectivos del estrés”, señaló a este medio.

Subrayó que una organización saludable es aquella que promueve desde sus líderes y entre los trabajadores, a la “salud mental como un valor estratégico”.

Finalmente, concluyó que el estrés es multifactorial y que es importante que los trabajadores realicen acciones para recuperarse del estrés, gestionando por ejemplo la conciliación trabajo-familia. Un rol clave es el del líder. En este sentido, destacó: “Cuando hay metas claras y autonomía, baja mucho el estrés. Buena información es algo que es de implementación simple, lógica e impacta en el trabajador, en la organización y en la sociedad”.