En 2018 se triplicaron las denuncias por violencia de género en la UNC

Las situaciones más frecuentes son las de acoso sexual, seguidas por las de violencia psicológica y verbal. En tercer lugar, el abuso sexual. La mayoría de las denunciantes es estudiante de 18 a 29 años. Provienen principalmente de las facultades de Artes, Filosofía y Humanidades, y Ciencias Médicas

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) difundió datos sobre violencia de género relevados en la misma universidad. En 2018, el número de denuncias trepó a 30 y aumentó 120% la cantidad de consultas, la mayoría por acoso sexual, seguida por violencias psicológica y verbal. También se registró un fuerte incremento de las demandas por abuso sexual. Los datos surgen del informe anual del “Plan de acciones para prevenir, atender y sancionar las violencias de género en la UNC”, cuyos resultados serán presentados en el marco del Día Internacional de la Mujer.

En la Casa de Trejo son cada vez más las mujeres que se acercan a consultar y deciden denunciar situaciones de violencia de género que viven con algún compañero o docente, en el aula o en su propio domicilio particular. En el último año no sólo aumentó fuertemente la demanda de ayuda en el espacio institucional donde se radican denuncias y se ofrece atención gratuita -consultorio 133 de la obra social universitaria Daspu-, sino que las estudiantes ahora se animan a delatar a sus propios profesores, y no sólo a sus pares o compañeros de curso. Así lo difundió Unciencia, la agencia de noticias de la casa de altos estudios, con base en las conclusiones del informe 2017-2018 desarrollado en el mencionado plan.

Cabe detallar que el programa está integrado por un equipo de especialistas en género, constituido por psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y comunicadoras sociales.

“Los resultados marcan que en el último año las consultas sobre violencia de género treparon de 22 a 52, lo que representa un aumento de 120%, en tanto que las denuncias casi se triplicaron en el mismo período (pasaron de 13 a 30). La demanda también creció sensiblemente por medio de los “manifiestos”, tanto individuales como colectivos, un nuevo instrumento de registro de características similares a una exposición ante la policía, que se utiliza en los casos en que la persona no quiere concretar la denuncia, pero permite intervenir y accionar administrativamente al equipo del Plan de Acciones, y sienta un precedente ante situaciones futuras”, detalla el informe.

A partir de la figura del manifiesto individual -creado en 2017, con el aval de la Oficina de Sumarios- se ha impedido, por ejemplo, el acercamiento de la persona acusada, mediante el traslado de cátedra o no permitiendo el cursado en el mismo horario, por medio del sistema de inscripción.

En 2018 se incorporó además una variante colectiva, que se aplica en las situaciones en que las personas afectadas por el mismo agresor son más de una. Desde su implementación, se presentaron cuatro manifiestos colectivos, todos por causal de acoso y abuso sexual, y los acusados fueron dos docentes y dos estudiantes.

¿Qué tipo de violencias son las más frecuentes? Las situaciones de acoso sexual en primer lugar, seguidas por la violencia psicológica y verbal, y el abuso sexual en tercer lugar, el cual registra un marcado aumento en el último año, según datos referidos al total de la demanda.

Para Soledad Quadri, integrante del equipo del Plan de Acciones, el cada vez mayor número de personas que consulta y realiza denuncias se explica, en parte, por el creciente y sostenido trabajo de sensibilización y concientización sobre la problemática que vienen llevando mediante talleres, charlas y materiales de difusión, con estudiantes, docentes y trabajadores en las distintas facultades y dependencias de la UNC, así como en los colegios preuniversitarios.

Por su parte, la coordinadora del Programa de Género de la UNC, Analía Barrionuevo, agregó que en el incremento de la demanda tiene un peso decisivo un contexto social que pone a las mujeres y a la violencia que sufren en el centro de la escena, y ayuda a que cada vez sean más las que se animen a hablar y a denunciar la realidad que las atraviesa.

Perfiles de las denunciantes y los denunciados

De acuerdo con el informe, la amplia mayoría (más de 80 por ciento) de quienes acceden al “Plan de acciones…” es mujer, pertenece al claustro de estudiantes y tiene entre 18 y 29 años. Cursa principalmente en las facultades de Artes, Filosofía y Humanidades o Ciencias Médicas. Además, en 2018 se registró una creciente demanda de asistencia por parte de unidades académicas y dependencias que no la habían solicitado en 2017, como Ciencias Químicas, Ciencias Agropecuarias, Odontología, Ciencias Exactas (Área Ciencias Naturales), Observatorio Astronómico y los dos hospitales dependientes de la UNC (Clínicas y Maternidad Nacional).

De los datos también surge que el lugar donde más sucedieron los hechos de violencia es en el domicilio particular de la víctima y en los espacios comunes de las facultades.

Le siguen las distintas dependencias de la UNC, las aulas y el espacio virtual (redes sociales y WhatsApp). Este último aparece como el lugar en el que más crecieron las situaciones de violencia en el último año.

Como contracara, la mayoría (95 por ciento) de los denunciados como agresores es varón, principalmente estudiantes. En el segundo lugar se ubican docentes.

En 2018 hubo además un importante aumento de casos entre los no docentes respecto del año anterior.