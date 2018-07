Home > Profesionales > Empresas: la transformación digital no depende de un líder millennial

Estudio destaca entre las capacidades que se pueden mejorar para encarar un cambio: liberar talento, fomentar la capacidad de aprendizaje, acelerar el rendimiento y fomentar el espíritu emprendedor

Las organizaciones deben crear una cultura de innovación para poder afrontar la transformación digital; necesitan estar abiertas al cambio que debe comenzar en los niveles superiores; los directivos tienen que liderar de manera diferente. Éstas son conclusiones de la investigación “De líderes tradicionales a líderes digitales”, realizada por la consultora Manpower.

El estudio revela que nueve de cada 10 responsables de las áreas de Recursos Humanos de empresas no creen tener el talento de liderazgo necesario para impulsar la transformación digital. Y la brecha entre las ideas tradicionales de eficacia del liderazgo y lo que en realidad lleva a mantener un rendimiento empresarial sostenido en la era digital se está volviendo cada vez más evidente.

“El liderazgo digital no consiste en reemplazar todos los atributos de efectividad del liderazgo base. En cambio, se aplica la regla 80/20. El 80% de las competencias y facilitadores que siempre han hecho que los líderes sean efectivos se mantienen iguales. El otro 20% se compone de las capacidades que antes no eran tan necesarias pero que ahora resultan esenciales para líderes modernos y del futuro”, determina la investigación.

Los especialistas sostienen que los líderes han pasado años desarrollando habilidades valiosas, navegando en el entramado de sus carreras y adquiriendo experiencia de primera mano sobre transformaciones, con tenacidad para continuar a pesar de las fallas.

Para Manpower, la solución no consiste en intercambiar el equipo de liderazgo por líderes millennials listos para el mundo digital.

En este sentido, indicó que en 80% de las capacidades naturales figura la combinación entre lucidez, adaptabilidad, resistencia y dinamismo, atributos que son predictivos del éxito futuro.

“Los líderes también deben tener una comprensión de las habilidades técnicas requeridas para transformar efectivamente su negocio”, advierte.

En 20% de las denominadas capacidades que se pueden mejorar, aparecen: liberar talento, fomentar la capacidad de aprendizaje, acelerar el rendimiento, fomentar el espíritu emprendedor y atreverse a liderar.