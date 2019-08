El síndrome metabólico quintuplica el riesgo de diabetes tipo 2

“Habrá muchos nuevos casos de diabetes en la próxima década si no hacemos algo al respecto”, sostuvo el médico Gabriel Waisman, ex presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial

El síndrome metabólico -un conjunto de enfermedades o factores de riesgo, como cintura abdominal aumentada, presión arterial elevada, colesterol HDL (bueno) bajo y valores altos de glucemia y triglicéridos- quintuplica el riesgo de padecer diabetes tipo 2, afirmaron esta semana especialistas.

“Para prevenir o tratar el síndrome metabólico es necesario atender al riesgo cardiovascular pero atacando todos los factores de riesgo en conjunto, lo que se logra mejorando el estilo de vida. Es importante dejar de fumar, realizar actividad física y consumir más frutas y verduras”, sostuvo Gabriel Waisman, expresidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA) y médico del Instituto Cardiovascular Lezica.

Waisman explicó que ese síndrome “es una suerte de racimo de factores de riesgo encabezado por la obesidad abdominal, que se considera a partir de una circunferencia de abdomen de 98 centímetros en el hombre y 88 en la mujer”.

Precisó el especialista: “Además, tiene que presentarse una presión arterial de más de 130/85 mmHg, triglicéridos superiores a 150 mg/dL, colesterol HDL (bueno) bajo -menos de 50 mg/dL en la mujer y menos de 40 mg/dL en el varón- y el azúcar en sangre al menos en 110 mg/dL. Con dos de estos parámetros más la obesidad abdominal, estamos en presencia de síndrome metabólico, una condición tremendamente prevalente”.

Cada vez más niños afectados

Waisman recordó que “casi cuatro de cada diez personas mayores de 35 años presentan factores que entran en la definición de síndrome metabólico”, y que la prevalencia de diabetes en el país se duplicó en los últimos 15 años.

Asimismo, destacó que el síndrome metabólico no afecta sólo a la población adulta sino que cada vez hay más niños que lo padecen.

“El problema es que a los niños, por lo general, no se les controlan los factores de riesgo cardiovascular, entonces pasan años hasta que se los diagnostica. El pediatra debe acostumbrarse a medir la presión arterial y la cintura abdominal”, completó Waisman.

Por su parte, el cardiólogo Carlos Reguera, jefe del área de Medicina Preventiva y Cardiología del Instituto de Neurociencias Buenos Aires (Ineba), destacó que “hasta 70% de los casos de diabetes tipo 2 puede prevenirse si se adopta un estilo de vida saludable”.

“La diabetes es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular en el mundo. En nuestro país, se estima que una de cada diez personas mayores de 18 años la padece, y al menos 60% de ellas no alcanza los objetivos de control glucémico recomendados”, alertó el especialista.