El sector médico cordobés cerró filas y se propone ir más allá de la marcha

Conformó ayer la Mesa de Entidades integrada por Médicos Autoconvocados, Consejo de Médicos, Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), Asociación de Clínicas y Sanatorios (Aclisa), Foro de Asociaciones Médicas Especialistas y Federación Médico Gremial de la Provincia, la cual repudió la “criminalización del acto médico” y pretende -ante “el hartazgo”- mejoras salariales, en las condiciones laborales, de equipamiento y en insumos





Por Carolina Klepp cklepp@comercioyjusticia.info

Considerada “histórica” por los profesionales de la salud, la marcha de Médicos Autoconvocados fue el inicio de la unión del sector médico cordobés, que ayer cerró filas y conformó la Mesa de Entidades del sector, que pretende ir más allá de la movilización del lunes. En conferencia de prensa, además de repudiar las imputaciones de dos médicos del geriátrico de Saldán, detallaron las precarias condiciones laborales que arrastran y reclaman desde hace tiempo, e hicieron referencia a salarios “indignos” y a la realidad de necesitar “poliempleo” para conformar sus ingresos. Avanzarán sobre estas cuestiones.

Los voceros de las entidades que se propusieron accionar juntas fueron Héctor Oviedo, por el Consejo de Médicos; Jorge Esnaola, por Médicos Autoconvocados; Raúl Audenino, del Foro de Asociaciones Médicas Especialistas de Córdoba; Daniel Martelli, de la Federación Médico Gremial de la Provincia; Juan Gras, de la Asociación de Clínicas y Sanatorios (Aclisa), y Pablo Luterini, por la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA).

Oviedo fue el encargado de expresar el repudio conjunto a la “criminalización del acto médico”, en referencia a las imputaciones de colegas en el contexto de la actual pandemia.

A su turno, Luterini -de AMRA- describió que fueron múltiples factores los que llevaron a la marcha del lunes. “Fue un hecho puntual el caso de los colegas de Saldán pero no son otra cosa que años y años de precarización laboral, de desidia, de trabajo ‘en negro’, del multipleempleo, del monotributo que no es otra cosa que fraude laboral. Los médicos fuimos cada vez más denigrados hasta que llegó la gota que rebalsó el vaso”.

Asimismo, Gras -de Aclisa y director del Hospital Italiano- habló de la falta de presupuesto dentro del sistema de Salud. “Se le pide a un sector que trabaje en condiciones y no hay un presupuesto hablado para cumplir con esas condiciones, y después se lo acusa de no haberlo hecho. Estamos viendo la verdad desnuda de lo que sucede en nuestra profesión. La marcha puede ser un paso hacia adelante para juntar a este sector que necesita hacerse escuchar dentro de la sociedad argentina”.

El titular de la Federación Médico Gremial agregó que los profesionales no se sienten contenidos en el actual sistema y que trabajan disconformes y en una situación de riesgo mayúsculo.

El representante de los especialistas, Audenino, dejó sentado que buscarán un reconocimiento en el honorario, tanto en la parte pública como privada. “No puede ser que una hora esté en $300 y siga en ese monto. Y la respuesta a la marcha -que fue tranquila y con tanta gente-, fue que le aumentaran el sueldo a los judiciales, nadie se acercó ni trató de hacer algo, esto va mucho más allá de las imputaciones a los doctores del geriátrico, que creo que también es una cuestión política”, sostuvo.

Finalmente, Esnaola, vocero de los Autoconvocados, expresó que la movilización fue el signo del “hartazgo de la comunidad médica” a la que mandan a trabajar “pobres de insumos o con los insumos incorrectos; tenés riesgo de contagiarte, podés contagiar a tu familia o seres queridos y si llega a pasar eso tenés riesgo de que te imputen. La comunidad médica tiene incertidumbre, se pregunta ¿trabajamos o no trabajamos?”.

Además, denunció que los galenos reciben amenazas, tanto en la parte pública como en la privada, para firmar un memorándum que justifique no estar infectado o no tener síntomas. “En la marcha fueron 4.000 autos, es hora de que nos unamos todos y programemos cómo nos vamos a manejar, los honorarios están por el piso, no le sirven a nadie. Hoy nuestra profesión no es digna”, concluyó.

Médicos en el TSJ



El Consejo de Médicos fue recibido ayer por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Los médicos participantes en la reunión señalaron que el encuentro fue protocolar y que se los escuchó pero que no podían expedirse acerca del encuentro. Agregaron que no habían recibido señal alguna de la fiscalía que imputó a los médicos en cuestión. También detallaron que el lunes, antes de la marcha, el Consejo se reunió con el ministro de Salud, Diego Cardozo. “Nos planteó que no había ninguna intencionalidad de criminalizarnos y nos garantizó que se ocuparía personalmente del tema de provisión de insumos. Desde el Consejo pusimos los recursos para que aquel colega que tenga un problema pueda hacer llegar la denuncia, que tiene que indicar hospital, día y horario donde se produjo el faltante”, describió Oviedo. En conferencia de prensa, los galenos también dejaron sentado que, en el caso de los médicos que trabajan en centros privados, son ellos mismos quienes tienen que proveerse insumos de protección contra el Covid-19.

Piden una política de Estado

“Esperamos que Casa de Gobierno, el COE o el ministro nos llame”

El colectivo Médicos Autoconvocados señaló ayer que espera que Casa de Gobierno, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) o el ministro de Salud los convoque a una mesa con todo el sector para acordar cómo siguen abordando todas las problemáticas expresadas por los galenos. “Tenemos seis meses muy graves hoy con el Covid y después tenemos dos años muy graves con patologías que no estamos atendiendo y es lo que el ministerio todavía no está entendiendo. Venimos en los últimos tres años con aumento de sífilis, HIV, sigue faltando vacuna para la gripe y tenemos un presupuesto en forma nominal igual que en 2016. Queremos política de Estado en la parte sanitaria, por eso queremos una mesa con el Gobierno y con los dirigentes que haya, y eso es potestad del Gobierno”, concluyó Esnaola.

La Mesa de Entidades conformada ayer recibió el apoyo de: Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, Círculo Médico de Córdoba, colegios de Farmacéuticos, Odontólogos y Bioquímicos, asociaciones científicas, Amecor, Sindicato de Emergencias Médicas de Córdoba, Caja de Jubilaciones de la Salud y Confemeco, entre otras entidades.