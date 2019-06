El CPCE considera “insuficiente” la prórroga impositiva de AFIP y pide ampliarla 30 días

Los contadores afirman que, ante la magnitud de inconvenientes operativos y de carga laboral,

el diferimiento de una semana otorgada para Ganancias y Bienes Personales no alcanza

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) oficializó ayer las fechas de prórroga para la presentación de las declaraciones juradas y el pago de los impuestos a las Ganancias, sobre los Bienes Personales y Cedular, conocido como a la Renta Financiera, correspondientes al periodo fiscal 2018.

El presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) de Córdoba,, José Simonella, afirmó a Comercio y Justicia que el diferimiento de una semana otorgado a los dos primeros tributos es “insuficiente” y pide al fisco una ampliación de 30 días. Solicitó una reunión con el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli ante “numerosos inconvenientes existentes para el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del contribuyente y del asesoramiento profesional que los contadores deben realizar”.

Cabe detallar que a través de la resolución general 4501/2019 difundida ayer (Ver pág. D1, Sección Leyes y Comentarios), AFIP precisó que la presentación de las declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta, de las personas humanas y sucesiones indivisas, cuyos vencimientos operan durante junio próximo, podrá efectuarse según la terminación de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del contribuyente.

En ese sentido, para los CUIT finalizados en 0, 1, 2 y 3, la fecha de presentación última será el 18 de este mes y de pago, el 19; para los terminados en 4, 5 y 6, hasta el 19 y 21 del corriente mes, respectivamente; y para el resto, hasta el 21 y el 24.

Por su parte, la AFIP también estableció que la presentación de la declaración jurada del impuesto a la Ganancia Mínima presunta, de las empresas o explotaciones unipersonales y de las sociedades, podrá efectuarse según la terminación de la CUIT del contribuyente.

Los que finalizan en 0, 1, 2 y 3, tendrán tiempo hasta el día 18 de este mes para la presentación y hasta el 19 para el pago; los que concluyen en 4, 5 y 6, podrán hacerlo hasta el 19 y el 21 respectivamente; y el resto hasta el 21 y el 24 de este mes.

En tanto, los sujetos alcanzados por Renta Financiera (impuesto cedular) podrán, con carácter de excepción, efectuar la presentación de la declaración jurada hasta el 19 de julio de 2019 inclusive.

Las personas humanas y sucesiones indivisas que deban presentar la declaración jurada del impuesto cedular, podrán optar por confeccionarla dentro del servicio “Ganancias Personas Humanas – Portal Integrado” del sitio web institucional.

Lista de problemas

El CPCE afirmó que los contadores están lidiando con una serie problemas entre los que se cuentan: la falta de información disponible por parte de las entidades financieras para el cálculo del impuesto a la Renta Financiera; el hecho de que no hay coincidencia entre la valuación de automotores de la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad (DNRP) y los de la resolución de AFIP; que el aplicativo para bienes de uso de tercera categoría no traslada la información cargada y que el servicio se interrumpe reiteradamente.

“En el caso de la Renta Financiera –que se prorrogó un mes la presentación y no el pago- los bancos y agentes de bolsa no llegaron a tiempo con la entrega de información; el sistema tuvo modificaciones.

La misma Afip fue simplificando la presentación y la última se hizo hace pocos días. Los contadores no pudieron hacer su trabajo por falta de datos y por problemas de la propia web de la AFIP y los contribuyentes, por estos inconvenientes se ven perjudicados”, dijo Simonella, quien también pidió 30 días más para la instancia de pago de Renta Financiera.

Ya la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpce) en representación de los 24 concejos del país presentó también el reclamo respecto de los vencimientos. “De manera permanente los organismos de recaudación y control hacen cambios para mejorar los procesos y la fiscalización, pero la situación genera una tensión permanente. El contribuyente asume riesgos, si no cuenta con el asesoramiento de un profesional matriculado debido a la gran cantidad de normativos y a las frecuentes modificaciones”, describió Simonella.

Finalmente, concluyó que los profesionales de Ciencias Económicas son aliados del Estado y del contribuyente para que las presentaciones se hagan de manera eficiente y correcta, “pero no podemos cumplir nuestra tarea sin el correcto funcionamiento y la disponibilidad de las herramientas requeridas. Por eso pedimos a Cuccioli que nos escuche, que nos reciba y que comprenda que la prórroga otorgada es absolutamente insuficiente”.