El coronavirus es pandemia: cuarentena obligatoria para quienes lleguen de países afectados

La Organización Mundial de la Salud (OMS) fijó ayer la nueva descripción con la presencia de la enfermedad en 114 países. Dos nuevos casos en Argentina, suman 21.

El presidente Alberto Fernández afirmó que “tienen la obligación de recluirse en soledad en su casa”, y advirtió que “si no lo cumplen, estarán incurriendo en un delito

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró ayer al coronavirus como una pandemia luego de que se confirmaran 4.291 decesos a nivel global y la presencia de la enfermedad en 114 países, informó el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conferencia de prensa en Ginebra.

“Hemos evaluado que el Covid-19 puede caracterizarse como una pandemia”, aseguró Tedros, y agregó que “describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la amenaza que representa este coronavirus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer”.

El director general de la OMS precisó que “nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus”. Según informó, de los 118.000 casos de Covid-19 reportados a nivel mundial, más del 90% están radicados en solo cuatro países, y dos de ellos, China y Corea del Sur, tienen epidemias en un “declive significativo”.

Unos 81 países no reportaron ningún caso y 57 países reportaron 10 casos o menos, precisó.

Según la definición que da la OMS en su web, pandemia es “la propagación mundial de una nueva enfermedad”. Se produce una pandemia cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo, y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él.

“Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o sin cuidado. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado”, alertó Tedros.

“Llamamos todos los días a los países a tomar medidas urgentes y agresivas”, afirmó, y agregó que “todos los países aún pueden cambiar el curso de esta pandemia”.

En ese sentido, desde la OMS aseguraron que las naciones con pocos casos pueden evitar que esos casos se conviertan en grupos, y esos grupos se conviertan en una transmisión comunitaria. “Incluso aquellos países con transmisión comunitaria o grandes grupos pueden cambiar el rumbo de este coronavirus. Varios países demostraron que este virus puede ser suprimido y controlado”, aseveró Tedros.

Tedros destacó “las medidas que se están tomando en Irán, Italia y Corea del Sur para frenar el virus y controlar sus epidemias”. “Sabemos que estas medidas están afectando gravemente a las sociedades y economías, tal como lo hicieron en China”, reconoció.

La última vez que la OMS declaró una pandemia global fue en 2009 con la gripe A.

En tanto, en Argentina, se confirmaron ayer dos nuevos casos importados de Covid-19 -uno en la ciudad de Buenos Aires y otro en la provincia de Buenos Aires-, con lo que ya suman 21 los afectados en todo el país, incluido un fallecido, informó el Ministerio de Salud. El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que “será obligatoria la cuarentena de quienes viajen a países afectados por el coronavirus”.

Esas personas “tienen la obligación de recluirse en soledad en su casa”, y advirtió que “si no lo cumplen, estarán incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública” por violar la cuarentena.

Fernández agregó que en los próximos días se analizará “qué vamos a hacer con los espectáculos públicos, porque la posibilidad de difundir el virus existe”, al tiempo que anunció que “evaluamos si suspendemos la entrada de personas desde Italia”.

El jefe de Estado dijo que quiere “llevar tranquilidad a la gente porque la Argentina siguió todos los pasos que debía seguir frente al riesgo que se presenta”, y además, recordó que “todos los casos detectados son importados”, más precisamente “gente que viajó básicamente a Italia y volvió”.

“El protocolo que seguimos es que, con cada uno de quienes viajó y se infectó, vemos con qué persona se contactó para poder ir sobre ellas y ponerlas en un sistema de control: eso lo estamos haciendo y está rindiendo sus frutos”, explicó.

Fernández recordó asimismo que “las personas de más de 65 años son las que más riesgo corren” de contraer la enfermedad, pero llevó tranquilidad al señalar que “el virus es absolutamente tratable, con un índice de mortalidad bastante bajo”, aunque puede tener consecuencias más graves “si se encuentra con personas de debilidad física”, como lo fue “el caso mortal de Argentina”.

Según el Código Penal (artículo 202), será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. En tanto, el artículo 203 dispone multas de entre 5 mil a 100 mil pesos cuando la propagación fuera cometida “por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo”.

Suspenden eventos deportivos

La Secretaría de Deportes de la Nación dispuso la suspensión durante el mes de marzo las competencias en las que debían participar deportistas provenientes de los países afectados por el coronavirus, y pidió que cumplan la cuarentena los atletas y dirigentes que hayan regresado de esos lugares. Por su parte, el Gobierno de Córdoba adhirió a esa Resolución Nacional donde notifica la decisión de “suspender por el mes de marzo torneos, competencias, giras preparatorias y/o eventos deportivos internacionales a desarrollarse en la República Argentina”. Se conocieron las suspensiones de la Copa del Mundo de Espada; el Campeonato Sudamericano de Natación; y el Gran Prix de Atletismo Internacional, mientras que fue postergado el torneo Preolímpico de Boxeo y la segunda fecha del Moto GP, que en los planes debía desarrollarse en Argentina. Mientras, se analiza el caso de la tradicional fecha del Rally Mundial de Argentina, que se corre en las sierras de Córdoba, previsto para el 30 de abril al 30 de mayo.