El Consejo Social Consultivo de la UNC llamó a defender la universidad pública

Los representantes de las organizaciones que componen el Consejo Social Consultivo de la Universidad Nacional de Córdoba (Confederación General del Trabajo, organizaciones de Derechos Humanos, entes intercomunales, fundaciones y organizaciones no gubernamentales, entidades del sector productivo, organizaciones de género, cooperativismo, entre otros) expresaron la “imperiosa necesidad de que no sea afectado el salario real de las y los trabajadores de la Universidad (no docentes, docentes e investigadores) ya que los mismos son el principal factor para acelerar los cambios necesarios en educación que posibiliten el desarrollo social y productivo del país”.

El Consejo Social Consultivo hizo este pedido en su doble carácter de órgano estatutario de la Universidad Nacional de Córdoba y, a la vez, miembros de la sociedad civil cordobesa.

Asimismo, instó a las autoridades nacionales, a todos los legisladores nacionales, en particular a los que representan al pueblo de la provincia de Córdoba, a defender el presupuesto nacional de educación y con ello a la universidad pública y gratuita que asegure una educación superior de calidad.

Los docentes, claves para el progreso

Por su parte, el rector Hugo Juri, insistió en que hay que invertir en formación y en salarios dignos para los docentes, en tanto que de eso depende el presente y el futuro de la educación en Argentina.

El titular de la UNC lo dijo el lunes pasado en la ciudad de Buenos Aires durante una reunión del programa Argentina 2030, definido como un espacio plural y multidisciplinario de diálogo entre el gobierno y la sociedad para la elaboración de una visión compartida de un país mejor.

Juri participó del encuentro junto a altas autoridades nacionales y el tema específico fue la educación. El rector señaló que la única forma de achicar la brecha con las clases menos favorecidas es ampliando la oferta educativa y para ese objetivo los docentes son una pieza fundamental para conseguirlo.“Para acelerar el progreso social y productivo del país hay una pieza que es clave: los docentes. Para eso tienen que estar bien considerados y bien remunerados.No podemos pensar en los cambios en la educación si no contamos con los docentes, que son clave para este desarrollo”, expresó el titular de la Casa de Trejo.“Y en el caso de las universidades, se trata de profesionales altamente calificados”, agregó.

Por otra parte, Juri se refirió a las nuevas herramientas educativas que se están implementando desde la UNC, como los trayectos formativos multidisciplinarios. “Nuestra intención es llegar a un sector más amplio de la población, como los trabajadores que son muy necesarios para este proceso de reconversión productiva”, dijo.

Antes, también en Buenos Aires, Juri estuvo reunido con miembros del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para coordinar las visitas con los legisladores nacionales para empezar a delinear el presupuesto universitario de 2019.