El Consejo de Médicos, disconforme con el proyecto de exención de Ganancias

El presidente de la entidad que nuclea a los galenos de Córdoba, Andrés de León, señaló que la iniciativa -limitada al pago de horas extras y guardias para el personal de salud- “no va a traer ninguna solución al bolsillo del médico porque la incidencia es ínfima. Los sueldos son magros”.

Por Carolina Klepp cklepp@comercioyjusticia.info

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social del Senado le dieron ayer su aval al proyecto para eximir de Ganancias al personal de salud y seguridad en el marco de la pandemia de Covid-19. La iniciativa, que fue aprobada la semana pasada por Diputados, será ley en la próxima sesión del Senado prevista para mañana.

El proyecto establece una exención transitoria del impuesto a las Ganancias -retroactiva al 1 de marzo y hasta el 30 de septiembre- sobre la remuneración por horas extra, guardias y otros adicionales para los trabajadores de la salud pública y privada y de las fuerzas de seguridad. Además, contempla una pensión graciable a familiares de víctimas de coronavirus de esos sectores.

“Esta iniciativa no nos satisface. No va a traer ninguna solución al bolsillo del médico porque la incidencia en horas extras y guardias es ínfimo”, afirmó el presidente del Consejo de Médicos de la Provincia, Andrés de León, a Comercio y Justicia.

“Como si los médicos ganaran como un gerente de la Coca-Cola… los sueldos de los médicos son magros, por eso tienen pluriempleo, porque no les alcanza”, graficó el dirigente profesional. A ello agregó, que el mencionado pluriempleo es también generador de problemas del contagio cruzado en el personal de salud que trabajan en múltiples clínicas, hospitales y centros de salud.

Para De León, iniciativas como éstas exhiben el desconocimiento de las condiciones de trabajo y los magros haberes con los que se retribuye el trabajo profesional, lo que obliga al sector a trabajar en más de un lugar y bajo distintas modalidades y regímenes de contratación.

Para brindar un ejemplo, recordó que el Gobierno provincial lanzó a fines del año pasado un Plan de Radicación de Médicos en el interior para los que se les ofreció una beca de residencia de $50.000, “y recuerdo que había médicos que me informaban que estaban ganando por debajo de eso”, dijo el titular del Consejo de Médicos, quien advierte que el proyecto no aliviará a profesionales porque los ingresos de la mayoría no están incididos por Ganancias.

Otro dato referencial de los ingresos promedio del sector profesional en Córdoba, donde gran parte está representado por profesionales de las disciplinas de la salud, es el que dio a conocer recientemente el Observatorio de la Federación de Profesionales de Córdoba (Fepuc), que a marzo 2020 era de $55.575.

Los galenos de Buenos Aires, mediante el Colegio de Médicos de la Provincia, también manifestaron su disconformidad con la iniciativa legislativa en coincidencia de argumentos con sus pares locales. En un comunicado, exigieron a los legisladores y gobernantes la garantía de sueldos y haberes dignos y suficientes, acorde a la situación que se está viviendo.

Debate en comisión

Ayer, durante el encuentro virtual en las comisiones del Senado que trataron el proyecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Caserio (Frente de Todos), y el senador Martín Lousteau (Juntos por el Cambio) discutieron casi a los gritos por la negativa del oficialismo a introducir cambios al proyecto, a pesar de lo cual hubo un único dictamen a favor, con disidencias parciales de la oposición.

Durante el tratamiento de la norma, Caserio acusó a sus pares de Juntos por el Cambio de haber formado parte de un gobierno que “dejó al país de rodillas y enterrado”.

La discusión subió de tono cuando Lousteau interrumpió en el uso de la palabra a Caserio por considerar que hacía “alusiones personales”.

Caserio aludió directamente a Lousteau y a Esteban Bullrich, quienes habían cuestionado la falta de información presupuestaria y de costo fiscal que tendría la aplicación de la iniciativa, que incluye -además de la exención de Ganancias- una pensión graciable a familiares de víctimas de coronavirus de esos sectores.

“El senador Lousteau nos tiene acostumbrados de uno a otro modo a que siempre tiene criterios variables de acuerdo a las situaciones que muchas veces no coinciden con el marco ideológico de sus pensamientos políticos, pero -bueno- es como es”, sostuvo el senador del FdT por Córdoba.

Caserio también le respondió a Bullrich, quien había criticado que no se haya dado intervención a la Oficina de Presupuesto para evaluar de dónde saldrían las partidas para otorgar algunos de los beneficios y reprochó que la comisión de Presupuesto “trabaje mal”.

Varios senadores del FdT como Silvia Sapag o Ana María Ianni se quejaron también de que la oposición pusiera reparos en medio de la pandemia cuando “de lo único que se trataba era de ampliar derechos”.

Los desacuerdos giraron también en torno al pedido de la oposición de mejorar la iniciativa para incorporar a más personal a los beneficios, como los empleados de los servicios fúnebres o los forenses.

El oficialismo rechazó además afirmaciones de la oposición según las cuales la medida “es discriminatoria” hacia las mujeres y hacia los trabajadores que menor sueldo tienen no contemplados por el mínimo no imponible de ganancias.