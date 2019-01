Home > Profesionales > “El cáncer no es sinónimo de enfermedad terminal”, una campaña contra estereotipos

Doce organizaciones de la sociedad civil lanzan la iniciativa “Hablemos en positivo”. Proponen evitar eufemismos, tabúes y dejar de hablar de esta condición en términos bélicos como “batalla”, “arma” o

“arsenal terapéutico”

Por Carolina Klepp – cklepp@comercioyjusticia.info

#CáncerEsCáncer #HablemosEnPositivo Con estos hashtags y una serie de mensajes novedosos, pacientes y oncólogos lanzan una nueva campaña para el próximo 4 de febrero en que se conmemora el día mundial de la enfermedad.

Convencidos de que las palabras pueden construir realidades, afianzar mitos y perpetuar inequidades, 12 organizaciones de la sociedad civil lanzaron la campaña “Cáncer: hablemos en positivo”. Sugieren que como sociedad se reemplacen algunos términos por otros, al tiempo que proponen un abordaje integral e inclusivo.

Las impulsoras de la idea son: Aciapo, Sostén, Movimiento Ayuda Cáncer de Mama (Macma), Fundación Cáncer (FUCA), Tiempo de vivir, ACLA – Linfomas Argentina, Pacientes Cáncer de Pulmón, ALMA, Acilco, GIST Argentina, Bomberos de Argentina y Asociación Argentina de Oncología Clínica.

Según datos publicados por el Instituto Nacional del Cáncer, se diagnostican más de 115 mil nuevos casos por año en Argentina, lo que representa más de 300 casos por día. Los tipos de cáncer más frecuentes son -en orden estadístico- el de mama, colon-recto, pulmón, próstata, cuello uterino, riñón, páncreas, estómago, vejiga, linfoma no-hodkin y las leucemias.

Ante este panorama, se vuelve prioritario todo lo que pueda hacerse para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de esta condición. En este sentido, el uso de determinadas palabras aparece como un aspecto sobre el que se debe trabajar.

Las ONG en cuestión buscan llevar la conversación sobre cáncer a un nivel más humano, optimista y acorde con la actualidad. Advierten que aún cuesta contar en el trabajo que se tiene o tuvo cáncer, hay preguntas que las personas no se animan a hacer a los padres o pareja ante un cáncer o no se sabe qué decir ante un amigo con cáncer.

En diálogo con Comercio y Justicia, María Gabriela Berta, directora Ejecutiva de la Fundación Cáncer (FUCA) habló sobre las conclusiones de una encuesta realizada el año pasado a 143 pacientes del Instituto Alexander Fleming (IAF) de Buenos Aires.

El relevamiento, realizado por el Servicio de Psico-oncología del IAF y de FUCA, tuvo como objetivo analizar el impacto emocional de las palabras en la experiencia de enfermar de cáncer.

“Durante un año, personas con distintos tipos de diagnósticos oncológicos participaron de manera anónima y voluntaria compartiendo frases, comentarios y opiniones que escucharon del ámbito familiar, médico, social, laboral y en los medios de comunicación. Esas palabras, según los pacientes, incidieron en ellos facilitando u obstaculizando el afrontamiento activo frente a la enfermedad”, detalló Berta.

Además, agregó que las enfermedades no son solo hechos biológicos sino también hechos culturales, ya que cada sociedad los interpreta de diversos modos. “El cáncer es, dentro del mundo de las enfermedades, la más temida. El énfasis en la causalidad es un elemento común en muchas opiniones que los enfermos escuchan y que provienen de la sociedad. En este sentido, imputarle al propio paciente la causa permite atribuirle una función moralizadora a la enfermedad. Responsabilidad, culpa, justicia y reparación son nociones asociadas a esta idea”, describió Berta.

Por otra parte, subrayó que el temor a la soledad aparece representado en múltiples frases al igual que la necesidad de una comunicación profesional y empática desde el mundo médico y un tratamiento riguroso, que prescinda de metáforas bélicas y heroicas en los medios de comunicación surgen como necesidades comunes de los pacientes. “Hay pacientes que ocultan la enfermedad, por ejemplo, en el trabajo. Por este tipo de situaciones es que es tan importante hablar del tema”, concluyó.

Siempre hay algo por hacer

Las palabras que se usan en torno al cáncer pueden afianzar estereotipos, mitos, inequidades o, simplemente, alejarnos de la realidad. “Lo que la persona y su entorno viven ante el diagnóstico de cáncer no es una ‘batalla’, las drogas disponibles no son un ‘arsenal terapéutico’ y el tratamiento no será un ‘arma’. Además, los términos bélicos parece que propusieran vencedores y derrotados, algo alejado de la realidad. En cambio, ante un cáncer, lo que se emprende es un camino, algo que toca transitar y durante el cual se puede crecer mucho y vivir plenamente”, sostienen las organizaciones que impulsan la campaña.

“Si habláramos sobre el cáncer con todas las letras -proponen las organizaciones-, se lograría cambiar en la comunidad, por ejemplo, el mito de que ‘cáncer’ es sinónimo de ‘muerte’. Hoy se sabe que hay mucho por hacer a lo largo de todas las etapas que le toque atravesar a la persona. Se puede trabajar en prevención, en diagnóstico a tiempo, en la indicación terapéutica más conveniente y en los cuidados paliativos: siempre habrá algo por hacer para vivir más y mejor”.