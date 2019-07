El área de Sistemas, la que más distorsiona la equidad salarial interna

Así lo revela un relevamiento de brechas de haberes y paritarias en 2019. Encuesta entre 152 empresas del país

Entre las tendencias en Compensaciones y Beneficios dentro de las organizaciones hay una que sobresale en materia de sueldos: 44% de las empresas afirma que el área de Sistemas y Tecnología es la que más distorsiona la equidad salarial interna, seguida por el área de Producción, con fuerte peso de las posiciones de Ingeniería; y del área Comercial.

Los datos surgen del último informe elaborado por la consultora de recursos humanos HuCap, en mayo pasado, en base a las respuestas de 152 empresas.

La medición de la presente edición nos muestra que 85% de las firmas encuestadas tienen problemas de “solapamiento”, lo cual representa un crecimiento de 10 puntos respecto de la medición de mayo 2018, donde dicho porcentaje se encontraba en 75%.

“En 2019, se espera que el problema de solapamiento se acentúe, teniendo presente que no todas las organizaciones van a poder trasladar tampoco al personal fuera de convenio lo que los gremios acuerden en sus negociaciones paritarias (y ni siquiera se piensa en brindar unos puntos por encima, la máxima meta es alcanzar los acuerdo paritarios), pero dependerá de muchos factores, principalmente la rentabilidad del negocio algo que se ha visto muy afectado en los últimos tiempos producto de la alta inflación y suba del dólar, pese a que en las últimas semanas parecería que hay un panorama más estable.

De todas formas, el año electoral no hace más que generar mayores dudas e incertidumbres, que indefectiblemente tienen su impacto en la facturación y rentabilidad de las empresas y por ende en los incrementos salariales”, explicó Terlizzi.

Por otra parte, el relevamiento precisó: “El porcentaje de incremento promedio como pauta para el 2019 es de 31,8%, concentrando el 16,8% en el primer semestre y el 15% restante para el segundo. En base al porcentaje del segundo semestre es importante mencionar que algunas organizaciones han indicado que el mismo se encuentra supeditado al avance de la inflación, nuevas negociaciones que puedan surgir de los gremios para el personal convencionado, producto de las cláusulas de revisión/preservación del salario y por supuesto a la realidad de cada rubro y empresa en particular de poder hacer frente y acompañar la inflación, sabiendo que no todas las organizaciones van a poder hacerlo”.

HuCap detalló que los valores reflejan un incremento de 2,3 puntos porcentuales con respecto a la última medición, en febrero 2019 (29,5%). De las empresas lo hará, 69% darán dos pautas salariales correspondientes a cada uno de los semestres; mientras que 28% de las firmas lo otorgará en tres partes o más; y el 3% restante en una sola pauta.

Presión para la revisión de salarios

Según analizó la consultora de RRHH, si bien el año comenzó con nuevos incrementos que se terminaron brindando entre enero y marzo pasado; en lo que respecta puntualmente a las paritarias del año 2019, “el gobierno apunta a que las mismas al menos alcancen a la inflación en pos de fomentar y reactivar el consumo previo a las elecciones”.

Los acuerdos, al igual que lo que viene sucediendo en las últimas ediciones, tendrán una cláusula de revisión/preservación del salario, donde si bien la misma no será automática como la “gatillo”, las negociaciones y presiones sindicales harán que cumplan la misma funcionalidad.

Cada vez más gremios presionan para revisiones de los acuerdos más frecuentes.

En este sentido, el informe ejemplifica: gremios docentes de la Provincia de Buenos Aires, quienes acordaron un aumento automático cada tres meses de acuerdo a la inflación del Indec; Bancarios también acordaron una suba trimestral tras rechazar la propuesta anual del orden de 28% que les realizaban; otro caso es el de la construcción quienes también acordaron una suba trimestral.