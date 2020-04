Diputados de Juntos por el Cambio piden aumentar los testeos a profesionales de la salud

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio pidieron al Gobierno que aumente el número de testeos por coronavirus a profesionales de la salud de instituciones asistenciales del sistema público, privado y de la seguridad social.

El pedido fue realizado por los diputados de esa coalición por medio de un proyecto de resolución presentado por Mercedes Joury y acompañado por sus pares de bloque María Luján Rey, Adriana Cáceres, Dina Rezinovsky y Hernán Berisso.

La iniciativa exhorta a “arbitrar” las medidas necesarias para realizar testeos masivos a quienes se encuentran desempeñan tareas en instituciones asistenciales del sistema público, privado y de la seguridad social y, en particular, que estén en contacto con grupos de riesgo.

“Si se realizan testeos masivos a todo el personal sanitario, se contribuiría a asegurar que el servicio esencial que brindan no se resienta cuando llegue el pico de la enfermedad y en el momento que más se los necesite”, afirmó Joury.

Además, la iniciativa busca que “los profesionales no contagien a otros pacientes y compañeros de hospitales y clínicas”.

La diputada sostuvo que el personal sanitario “es de los más expuestos a una mayor carga viral y una mayor concentración del virus, y eso contribuye a que los médicos y enfermeros tengan más probabilidades de contagiarse, tal como explican los especialistas”.

Además, expresó su preocupación por lo que consideró “el bajo número de testeos realizados, sobre todo si se lo compara con países europeos, que ya alcanzaron el pico de contagios, o incluso en la región”.

En la actualidad, en el país se efectúan 435 testeos por millón de habitantes, mientras que ese número es de 3.800 por millón de habitantes en Chile, y 2.158 por millón de habitantes en Uruguay, señaló. En tanto, Rey, sostuvo que, “si bien es cierto que el número de testeos por millón de habitantes ha ido en aumento en el país, si la capacidad de testeo sigue siendo tan baja, nunca podremos tomar real dimensión del problema”.

Según las estimaciones de los especialistas, “80% de quienes se contagien tendrán síntomas leves, y entre 30% y 50% serán asintomáticos”, aseguró Rey.

“Si no se realizan testeos masivos, nunca podremos ver a la enfermedad de manera real, ya que no podremos tener un diagnóstico del escenario completo de circulación del virus”, reiteró.