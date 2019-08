Lo dijo el neurocientífico Facundo Manes en la UNC y añadió: “Muchos creen que en momentos de crisis hay que restringir la inversión en lo intangible pero en realidad estos tiempos son los que más requieren promover el conocimiento y la innovación, son las áreas que más generan valor agregado”

Por Carolina Klepp – cklepp@comercioyjusticia.info

El neurocientífico Facundo Manes advierte que somos un país con miopía sobre el futuro y concentración en la coyuntura, dos cuestiones que no permiten ver lo esencial para el desarrollo. Aunque admite que hay que atender las urgencias, hizo el parangón con un hospital y recordó que la guardia no lo es todo.

“Debemos comprender que la educación debería ser el principal plan económico”, dijo ayer en Córdoba, ante un auditorio lleno de universitarios y profesionales durante la conferencia inaugural de la Muestra de Posgrados de la UNC.

“Muchos creen que en momentos de crisis se debe restringir la inversión en lo intangible pero en realidad estos tiempos son los que más requieren promover el conocimiento y la innovación, son las áreas que más generan valor agregado”, resaltó.

El destacado investigador fue el encargado de dictar la conferencia “Decir presente. Hacer futuro. La revolución del conocimiento como motor del proyecto argentino”.

Bajo ese título, sostuvo que el crecimiento económico “per se”, si no está acompañado y precedido por inversión en la gente -en alimentación, en salud, en educación, en ciencia y tecnología aplicada a la producción- puede incluso generar mayor desigualdad.

Como buen analista que recorre todo el país, diagnosticó: “Veo a los argentinos un poco deprimidos con esta sociedad; estamos apáticos, irritables y no vemos una salida. ¿Cómo se sale de esta depresión? Con un sueño colectivo realista, que nos haga levantarnos cada día, y ese sueño es el conocimiento”.

Hijo de padre médico rural y madre que fue a la escuela hasta sexto grado, no se cansó de destacar la universidad pública y de reivindicar a todos los que se dedican al conocimiento en el país. Con estudios en el exterior y oportunidades allí, subrayó que eligió volver a Argentina y quedarse y apoyar desde su rol al desarrollo.

Recalcó que en el país hay que discutir el futuro y generar políticas de Estado en consenso con amplia mayoría social y de la dirigencia. “El pueblo necesita unirse, pensar estratégicamente y presionar a la dirigencia y la política para que pongan prioridad a cosas que no dan voto, la educación, la salud, el desarrollo infantil. Las revoluciones sociales vienen de abajo para arriba. En este sentido, apostar a lo que hizo rico a países como Noruega, Australia, Canadá. Necesitamos generar riqueza y eso es invertir en la gente en educación, en salud”, graficó.

Sobre la muestra

Manes fue el encargado de la apertura de la Muestra de Posgrados 2019 que se desarrolló ayer en el Pabellón Argentina con gran afluencia de público. La exposición reunió 210 ofertas académicas de la Casa de Trejo. La muestra, inédita en el país, tuvo una fuerte orientación científica, profesional y tecnológica.

La propuesta se completó con la organización de conversatorios sobre temáticas específicas, la exhibición de desarrollos tecnológicos innovadores producidos por egresados y egresadas de esta universidad, e intervenciones corales e instrumentales que pudieron disfrutar los visitantes mientras recorrían la muestra.

La subsecretaria de Posgrado de la UNC, Mirta Valentich, destacó que el objetivo de la muestra fue “no sólo visibilizar el amplio abanico de oportunidades de capacitación de posgrado con elevado valor académico, científico, profesional y tecnológico que ofrece nuestra casa de estudios, sino especialmente promover la formación en carreras que tengan un fuerte acento interdisciplinario e interinstitucional”.