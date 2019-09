Debate y búsqueda de soluciones para la problemática del alto costo de los medicamentos

Ginés González García, ex ministro de Salud, repasó ayer en Córdoba algunas de las principales razones por las que crece el gasto en esa materia. El rector de la UNC habló de reclamar la intervención del Estado, tal como ya se hizo en otros países de la región

Ginés González García, ex ministro de Salud, repasó ayer en Córdoba algunas de las principales razones por las que crece el gasto de salud en el mundo. Entre ellas, citó el aumento de la esperanza de vida, que genera mayor prevalencia de enfermedades crónicas, y la judicialización de la salud, que fue señalada como problemática que particularmente se manifiesta en Argentina. También apuntó al gasto global en medicamentos, que creció exponencialmente en los últimos años, entre otros.

Según González García, “los medicamentos no tienen precio, sino que se los ponen, y en esto mucho tienen que ver las circunstancias políticas”, al tiempo que opinó: “Si bien no se puede estar en contra de los avances tecnológicos y la innovación, esto no explica el elevado costo de los medicamentos”.

El ex ministro, quien vino a la ciudad a recibir un título de Honoris Causa de la Casa de Trejo, disertó en el segundo encuentro del foro “El avance de la medicina moderna y su impacto en el financiamiento de los sistemas de salud”, que impulsa el rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Hugo Juri.

En la sala de sesiones del Consejo Superior disertó sobre la problemática de los medicamentos de alto costo. El titular de la UNC abrió el debate planteando: “Desde hace tiempo, quienes pertenecemos al ámbito de la salud estamos preocupados, pero aún no nos estamos ocupando con relación a los altísimos costos de algunos medicamentos. Éste es el objetivo de los encuentros: ocuparnos y tomar alguna determinación sobre un problema verdaderamente complejo”.

Asimismo, Juri manifestó que es importante abordar las diferentes aristas de esta problemática y visibilizarlas para finalmente tomar alguna resolución y reclamar la intervención del Estado, tal como ya se hizo en otros países de la región.

Sonia Tarragona, experta en farmacopolítica que forma parte de la comitiva de González García, abordó el tema desde el punto de vista de las patentes de los medicamentos. Explicó qué son las patentes, por qué generan precios tan altos en los remedios, qué preocupa a los gobiernos y a los consumidores, cuál es el rol del Estado y qué acciones se están llevando a cabo en el resto del mundo, entre otras cuestiones. En esta oportunidad, con la organización de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de la UNC, el evento contó con la participación de funcionarios de la Casa de Trejo, decanos como el de Ciencias Médicas, Rogelio Pizzi, directivos de la obra social universitaria Daspu, representantes de los gobiernos provincial y municipal de Córdoba, dirigentes de instituciones prestadoras de servicios de salud, docentes universitarios, profesionales de la salud, representantes de otras universidades públicas, entre otros.