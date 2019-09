Cuenta regresiva para el Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario, con sede en Córdoba

Contará con figuras internacionales y la apertura del ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Se abordarán las nuevas tendencias de abordar al paciente desde el derecho al consumidor y el cuidado del medio ambiente y su impacto en la salud, entre otros

Las novedades, las controversias y el análisis de la vulnerabilidad de la persona cuando está la salud en juego, será el eje del IX Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario que se realizará del 10 al 12 de octubre en Córdoba, con inscripción gratuita.

El evento, que contará con figuras nacionales e internacionales y la apertura del ministro de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti, está organizado por la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario, la Red Argentina de Derecho Sanitario, la Sala de Derecho a la Salud del Instituto de Investigación en Ciencias Jurídicas, la Secretaría de Extensión y RRII y la Cátedra Unesco en Seguridad Humana y Desarrollo Regional, éstas últimas de la Universidad Blas Pascal (UBP).

“Adonde más apunta este Congreso es a ver la vulnerabilidad de la persona cuando está la salud en juego, viendo la salud desde una mirada más macro que micro. La idea es abordar la parte novedosa de la salud, la telemedicina, el abordaje de otros sistemas de prestaciones o cuestiones controvertidas que tiene el sistema prestacional. También la no existencia de políticas públicas en materia de salud, lo que hace a la estructura internacional como es la salud global y el tema de la atención de los inmigrantes”, detalló a Comercio y Justicia la camarista civil Claudia Zalazar, presidente de la Sala de Derecho a la Salud del Instituto de Investigación en Ciencias Jurídicas y docente de la UBP.

“Un tema es el grave problema que tenemos hoy en la frontera donde la atención al inmigrante significa que se deje de hacer prestación a los nacionales argentinos. Nos está pasando mucho con Paraguay y Bolivia, también en algunos puntos del sur con Chile. Aquí viene cualquier persona de otro país y va a a un hospital público y la atienden. Estamos teniendo problemas prestacionales que no podemos brindar una atención adecuada. No se le está dando la importancia que tiene a este tema”, profundizó.

Asimismo, la magistrada adelantó que hay otros factores que influyen en la salud y uno de ellos es el cuidado del medio ambiente, hizo referencia a la salud después de las catástrofes como inundaciones e incendios. “La mirada del congreso es sobre el usuario de la salud, cuando no tiene la prestación debida, cómo impacta en su persona y su vulnerabilidad”, insistió.

El encuentro también abordará la defensa del consumidor. “Hoy, en salud, el profesional tiene la obligación de informar para lograr el consentimiento informado. Cuando a eso se suma que cualquier usuario de salud, público o privado, es consumidor, se introduce aspectos de información sobre los medicamentos, opciones de terapia, terapias de alto costo, enfermedades poco frecuentes”, ejemplificó.

Finalmente, Zalazar sostuvo que habrá espacio para los grandes dilemas bioéticos como muerte digna y telemedicina con la nueva regulación legal al respecto. También se abordará el avance de la inteligencia artificial en salud y la teleconsulta médica en Argentina con ejemplos del Sanatorio Morra, Ministerio de Salud de La Rioja y Hospital Sirio Libanés de la Ciudad de Buenos Aires en Asunción del Paraguay. Los interesados pueden inscribirse en http://congresods.ubp.edu.ar