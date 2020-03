Coronavirus: trabajadores del Complejo Esperanza reclaman por las condiciones laborales y que se proteja a los internos

En el marco de la actual situación del coronavirus, trabajadores de la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf) y Ministerio de Justicia de Córdoba que se desempeñan en el Complejo Esperanza reclamaron un esquema de guardias mínimas con las condiciones y recursos necesarios para protegerse en su ambiente de trabajo y proteger a los jóvenes que allí se albergan. Pretenden que se minimice la circulación de personas en la institución para evitar posibles contagios.

Al pedido lo expresaron guardias, integrantes del equipo técnico y educadoras sociales. En diálogo con Comercio y Justicia, una fuente que solicitó preservar su identidad detalló: “A las trabajadoras madres no se le permite tomar licencia para el cuidado de sus hijos. A las educadoras sociales y personal de seguridad, quienes solicitaron realizar guardias mínimas, le rechazaron el pedido, ya que las autoridades expresan que la labor es un servicio esencial, pero no hay normas ni herramientas de higiene y salubridad tanto para ellas como para los jóvenes que allí se encuentran”.

Asimismo, describió que a personal de diversas áreas se le solicita que cumplan el horario en el Complejo Esperanza, lo que -consideró- dará como resultado “un cúmulo de personas, con presencia innecesaria” y sin medidas de salubridad. “Esto es no comprender que si un joven se contagia será un brote masivo debido a las condiciones en las que los internos y los trabajadores se encuentran. Solo solicitamos que escuchen estas voces, queremos proteger a los jóvenes con quienes trabajamos, y también a nuestras familias”, destacó.

A modo de ejemplo, señaló que desde esta semana los trabajadores se proveen de alcohol en gel porque se le informó que hay faltante y no se les entrega.

Consultado por este reclamo, el Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, José Piñero, sostuvo que los trabajadores de esa área están contemplados entre los considerados servicios esenciales y áreas críticas indispensables para afrontar la situación.

En ese sentido, refirió al marco dado por decreto del gobernador Juan Schiaretti. Señaló que debe garantizar que los servicios de la Senaf se cumplan.

“No puedo reducir la cantidad de gente que trabaja en esos ámbitos salvo, obviamente, aquellos que por alguna razón están exceptuados de prestar servicios: los mayores de 60 años, personas que están en grupos de riesgos, con patologías de riesgo o embarazadas. Esas personas no están prestando servicios”, afirmó y agregó que la secretaría cuenta con un protocolo de actuación para esta situación y que a los trabajadores se les provee de recursos de bioseguridad.

Respecto a las personas que se desempeñaban en otros espacios y que fueron reubicadas en Complejo Esperanza, señaló que se está reemplazando a quienes tienen licencia por los casos antes mencionados. “Entiendo que la gente tenga miedo y prefiera quedarse en su hogar, pero estamos en estos servicios en que no es fácil enviar a la casa a los trabajadores por las funciones que cumplimos. Lo que hacemos es hacer rotar a las personas para que no tengan que estar tanto tiempo en el trabajo. Les estamos dando menos horas, pero el servicio lo tenemos que brindar 24 horas al día”, dijo en referencia a que en el complejo viven los jóvenes internos.