Coronavirus: para la OMS, es “demasiado pronto” para declarar emergencia de salud mundial

China decretó una cuarentena en tres ciudades situadas en el epicentro del brote del virus que hasta ayer a la tarde había acabado con la vida de 17 personas y ya infectó a casi 600

El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) optó ayer por no declarar una emergencia internacional ante el nuevo coronavirus, inicialmente detectado en la ciudad central china de Wuhan, que ya causó 17 muertes informadas hasta ayer a la tarde y del que se han diagnosticado más de 600 casos en humanos. En una conferencia de prensa realizada en Suiza, la OMS anunció que hará esfuerzos para crear una misión internacional multidisciplinaria con expertos.

Cabe señalar que, luego de dos días de reuniones en la sede de la OMS, en Ginebra, un comité formado por expertos médicos de diversos países y convocado por el director General de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, descartó por ahora la posible alerta por ser “demasiado pronto”, señaló el presidente del comité, Didier Houssin.

Asimismo, se conoció que la OMS se reserva la posibilidad de volver a convocar el comité en el futuro con el fin de debatir nuevamente una eventual emergencia internacional, que supondría la puesta en marcha de medidas preventivas a escala global.

Ghebreyesus señaló que la no declaración de alerta global no significa que no se piense que la situación sea grave y explicó que se ha concluido que “aunque se ha convertido en una emergencia sanitaria en China, aún no se ha convertido en una emergencia internacional”.

Por otra parte, el organismo “no recomienda restricciones a los viajes o al comercio” pero sí la puesta en marcha de controles en los aeropuertos. Asimismo subrayó que “todos los países deben tomar medidas para detectar posibles casos de coronavirus, también en instalaciones sanitarias”.

En tanto, las autoridades chinas extremaron medidas para contener la epidemia. Aislaron ciudades enteras como Wuhan, Huanggang y Ezhou, por lo que ya suman 18 millones los habitantes en cuarentena.

“No hay casos” en Argentina

El ministro de Salud Ginés González García aseguró que “no hay ningún caso sospechoso en Argentina”. Cabe precisar que lo que hizo la cartera sanitaria el miércoles pasado a última hora fue emitir un alerta epidemiológica, es decir un parte sanitario con información sobre la situación mundial por el coronavirus.

“Tenemos todos los mecanismos de control para identificar el coronavirus si hubiera un síndrome febril acompañado de una neumonía y la sospecha de caso, aunque no tenemos ninguno”, aseguró el funcionario en el marco del Consejo Federal de Salud que reúne a las máximas autoridades sanitarias del país.

El ministro añadió: “Nos mantenemos en comunicación directa con los expertos

mundiales. Tenemos toda la capacidad para reaccionar y estamos en vigilancia absoluta. Además desmintió “cualquier tipo de emergencia tanto por coronavirus, dengue u otras infecciones” y agregó: “Tenemos casos de sarampión y dengue pero no son graves ni muchos”.

En tanto, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, sostuvo: “Hasta el momento, con la información preliminar que contamos y que se va actualizando minuto a minuto, hemos definido mantener a los equipos de salud en alerta y constante monitoreo de la situación para tomar las medidas necesarias en función del cambiante escenario epidemiológico” y añadió: “Por indicación del ministro Ginés González García, estamos repasando las capacidades del Ministerio y del sistema de salud para estar preparados ante un eventual caso”.

Alerta

Recomendaciones a viajeros

Para elevar el nivel de vigilancia de los equipos de salud del país y brindar recomendaciones a los viajeros, el Ministerio de Salud emitió un documento técnico que se utiliza para tales fines. Allí se especifica:

* Promover entre los viajeros la búsqueda de atención médica en el caso que presenten sintomatología compatible con cuadro respiratorio agudo antes, durante, o después de un viaje internacional, especialmente si estuvieron en los países afectados.

* Promover, entre los viajeros que arriban y salen del país, las buenas prácticas y la conducta para reducir el riesgo general de infecciones respiratorias agudas durante los viajes, tal como toser en el pliegue del codo y la higiene de manos frecuente como acciones fundamentales.