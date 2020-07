Coronavirus: OMS destacó la importancia de rastrear contactos para combatir la propagación

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanon Gebreyesus, aseguró que se puede vencer al coronavirus sin una vacuna, “con un fuerte liderazgo y la participación de la sociedad” a través del rastreo de contactos para hallar, aislar, identificar y poner en cuarentena a los contagiados y evitar así la transmisión comunitaria.

“Con un fuerte liderazgo, la participación de la sociedad y una estrategia integral para suprimir la transmisión y salvar vidas, la Covid-19 puede detenerse”, aseguró el líder de la agencia de la ONU, quien puso como ejemplo la supresión de los brotes de ébola en África, según el portal de noticias de las Naciones Unidas.

Tedros explicó que una de las herramientas clave para suprimir la transmisión es el rastreo de contactos y agregó que ningún país puede controlar su epidemia si no sabe dónde está el virus. “Por supuesto, el rastreo de contactos no es la única herramienta, debe ser parte de un paquete integral, pero es una de los más importantes”, resaltó. Al resepecto, agregó que “las llamadas medidas de confinamiento pueden ayudar a reducir la transmisión, pero no pueden detenerla por completo; el rastreo de contactos es esencial para encontrar, aislar casos e identificar y poner en cuarentena sus contactos”.

Indicó que las aplicaciones de los teléfonos móviles pueden contribuir al rastreo de contactos, aunque señaló que nada reemplaza el trabajo de calle, es decir que trabajadores formados vayan de puerta en puerta para encontrar los casos y los contactos, y romper las cadenas de transmisión. “El rastreo de contactos es esencial para cada país, en cada situación, puede evitar que los casos individuales se conviertan en grupos de casos, y los grupos se conviertan en transmisión comunitaria”, dijo y añadió que “incluso los países con transmisión comunitaria pueden progresar desglosando sus epidemias en partes manejables”.

“Una de las lecciones del reciente brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo, que se declaró el mes pasado, es que el rastreo de contactos se puede realizar incluso en las circunstancias más difíciles, con problemas de seguridad”, ejemplificó Tedros precisó que “cuando se descubrió el ébola en la ciudad de Butembo el año pasado, los expertos se preguntaron si sería posible controlar el brote, pero contra viento y marea se detuvo en gran parte porque el gobierno, la Organización Mundial de la Salud y sus socios invirtieron mucho en el rastreo de contactos, aislando casos sospechosos y tratando a aquellos que se enfermaron”.