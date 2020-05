Contagio transversal: evalúan medidas para prevenirlo entre personal que trabaja en más de un nosocomio

El Ministerio de Salud analiza licencias especiales en trabajadores de la salud que ejercen tanto en el sector público como en el privado.

La UTS reclamó acciones urgentes y condiciones laborales. La cartera inició un sumario administrativo al Hospital Italiano y fijó un nuevo cordón sanitario en la ciudad

Carolina Klepp cklepp@comercioyjusticia.info

Los casos de contagios de Covid-19 en personal de salud del Hospital Italiano, como en el geriátrico de Saldán, y los que se conocieron ayer en Oulton y el Hospital Florencio Díaz, algunos de ellos trabajando además en otros nosocomios como el Pediátrico y el San Roque, obligan a analizar medidas específicas para los que se mueven en el pluriempleo.

Según Comercio y Justicia pudo conocer, por estas horas el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba analiza alternativas de actuación en este tipo de casos con personal que trabaja en más de un hospital, algo que es común en nuestra provincia y también en el país. Una de esas alternativas sería un tipo de licencia extraordinaria.

¿Qué ocurrió como disparador? Sucedió que la circulación de profesionales que trabajaban tanto en el Italiano como en el Pediátrico obligó al último nosocomio a cerrar la terapia porque su equipo de terapistas coincidía en ambas instituciones y el primer hospital -recordemos- quedó en cuarentena este fin de semana.

En diálogo con este medio, Miguel Díaz, infectólogo y director del Hospital Rawson, señaló: “El equipo de salud es uno de los más vulnerables y expuestos y eso tiene una trascendencia. Suceden cosas como lo del Pediátrico, que hay que cerrar un lugar porque no hay personal para asistirlo, no hay personal de backup; es una cosa inesperada, se comparte personal en dos lados, se enfermó en uno y hay que sacarlo del otro lado también. Eso, en países como Italia y España agravó la situación sobre la asistencia y agravó la situación sobre la población porque había menos gente para atender”.

El infectólogo señaló que se está estudiando cómo actuar con el personal que trabaja en varios lados. “Se estudia qué hacer; pasa que si se retira personal de un lugar se lo deja ‘rengo’, es complicado; eso desnuda lo que pueda estar pasando en todos los sistemas de salud, en el mundo”.

Para Díaz, es necesario intensificar las medidas de bioseguridad sobre todo del personal de salud, empleados y empresas tercerizadas de los nosocomios, con más capacitación en los protocolos que ya existen y están accesibles tanto en la página web del COE como del Ministerio de Salud de la Nación. “Ahora, también desde los centros asistenciales tienen que tomarse el trabajo de exigir, controlar el personal para que no se enferme. No se tiene un centro asistencial solamente para facturar sino para brindar salud y también hacerse cargo de la parte sanitaria. Es muy fácil facturar y -a la hora de los problemas- la pelota va para el Estado, esto ha sucedido siempre”, graficó el director del Rawson.

Consultado sobre si era una medida acertada la de concentrar pacientes en un solo hospital, como fue en el Italiano para los adultos mayores del geriátrico de Saldán, afirmó: “Desde el punto de vista epidemiológico, sanitario, no está mal, porque se concentra toda la capacidad de atención crítica en un solo lugar. Estaría mal si no hay un plan B: supongamos que mañana se llenen el San Roque y el Rawson y no hay un plan B: eso sería un error. Pero hay un plan B y es que otros hospitales se van a ir incorporando a esto y también la parte privada, con su complejidad, de hecho se está incorporando”. Finalmente sostuvo: “Cuando hay situaciones como el geriátrico de Saldán, hay dos opciones: o se agrupan personas contagiadas, cosa que no se hizo en Saldán, se les recomendó, se les exigió, se tuvo que cerrar porque el contagio fue exponencial. Luego el Italiano recepta a los pacientes y pone dos pisos para eso y hay personal que se comparte porque es el de maestranza, el de servicio de comida, que circulan más allá del equipo de salud que está restringido a esos dos lugares, ahí probablemente puede haber estado el error, más allá de que no hayan tenido medidas de prevención”.

Trasmisión comunitaria

El director del Hospital Rawson también aclaró lo que significa que Córdoba haya pasado a la fase de transmisión comunitaria. Se denomina así en función de que hay casos de los que no se conoce el nexo epidemiológico real: “Dicho al revés, en la fase en conglomerado o local, siempre se identifica el nexo epidemiológico; por más que sea contacto de contacto se va identificando los nexos. Cuando no se tiene esto, probablemente se esté en transmisión comunitaria.

Como ha habido casos cuyo nexo no se identifica, o todavía no se identificó, y por otra parte hay como una relajación de las medidas de aislamiento social, entonces uno dice que hay transmisión comunitaria en Córdoba”.

Señaló que en esta fase se procede a extremar las medidas de sensibilización hacia la población para que consulte rápidamente en casos de síntomas respiratorios, que se intensifique el aislamiento social, la cuarentena, y que cuando se esté por salir de ella sea ordenada, secuenciada y continuar con los testeos cuando sea indicado.

Nuevo cordón sanitario en la ciudad

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) central dispuso ayer medidas de aislamiento restrictivas en la zona noreste de la ciudad, luego de los contagios producidos en el Hospital Italiano. En un comunicado precisó que se “reforzarán las medidas del control para garantizar el cumplimiento del aislamiento preventivo y obligatorio en toda la ciudad de Córdoba”, además de intensificar los controles sanitarios con testeo de ampliación diagnóstica para una investigación epidemiológica más exhaustiva. Claudio Vignetta, director de Gestión de Riesgos de la Provincia e integrante del COE, detalló que el cordón sanitario con controles policiales más estrictos es en la zona comprendida entre las avenidas Juan B. Justo, Alem, Capdevilla, Rancagua, Circunvalación y alrededores.

UTS reclama medidas ante crítica situación del sector

El personal de salud de la provincia de Córdoba reclamó ayer medidas que contemplen la situación crítica que atraviesa el sector debido al número de contagios de coronavirus.

Gastón Bachiani, de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), sostuvo ayer que en Córdoba hoy existe una tasa de 16% del personal de la salud contagiado.

La entidad advierte que entre las principales causas de los casos positivos se debe al “pluritrabajo” de los médicos y trabajadores del sector, que muchas veces tienen que desempeñarse en varias instituciones para poder completar “la canasta básica”. Por ello, uno de los pedidos es mejoras en las condiciones laborales.

Además, la UTS reclamó por el envío de insumos de protección “en tiempo y forma” y las correspondientes capacitaciones sobre protocolos de atención.

“Si hay un contagio transversal corremos el riesgo de quedarnos prácticamente sin personal sanitario”, concluyó.

Para evitar llegar a esa situación, la UTS solicitó licencias extraordinarias para aquellos que trabajen simultáneamente en el sector público y privado para prevenir el contagio transversal.

Por su parte, el presidente del Consejo de Médicos, Andrés De León, subrayó: “Hay que aclararle a la población que esto es lo que va a pasar con un virus, que se va a expandir por los grandes conglomerados”.

Recordó que aquellos médicos que observen faltante de insumos y equipamiento de bioseguridad, lo denuncien a través del mail consejomedico@cmpc.org.ar, indicando en qué institución u hospital ocurre. Hasta el momento, la entidad que preside sólo recibió una denuncia puntual que estuvo vinculada a una falla de logística y lo solucionaron con intervención del consejo.

Salud inicia sumario administrativo al Hospital Italiano

El Ministerio de la Salud de la Provincia informó anoche que ordenó el inicio de un sumario administrativo para determinar responsabilidades en la situación desatada en el Hospital Italiano por lo cual hoy el nosocomio se encuentra en cuarentena.

La cartera sanitaria requirió a las autoridades del Centro de Salud que en el plazo de 48 horas informe detalladamente las medidas sanitarias adoptadas: antes, durante y después del brote de Covid-19 que tuvo lugar en el nosocomio. Asimismo, solicitó que adjunte los protocolos implementados en la institución.

Además, el requerimiento solicita que se describa el procedimiento interno de manejo de pacientes y, particularmente, cómo se actuó con el traslado de quienes fueron derivados del Geriátrico Santa Lucía (Saldán) con diagnóstico positivo o sospechoso de coronavirus.

Otro caso en el Florencio Díaz

Una doctora del Hospital Florencio Díaz se habría infectado por una persona que dio positivo en el Hospital Italiano. Realizan hisopados a todo el personal.

Contagio en el Instituto Oulton

Un médico que trabaja en el Instituto Oulton de Córdoba dio positivo al análisis de coronavirus, según confirmó Sergio Lucino, su director. Se trata de un profesional del área de ecocardiografía que mantuvo contacto con un caso positivo del virus fuera de la institución.

Lucino dijo que por el momento no habrá restricciones a la atención al público “hasta no demostrar que hubo contagio interno”.

Terapia cerrada

La Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Pediátrico de Córdoba fue cerrada debido a que 13 médicos que trabajan ahí también se desempeñan en el Hospital Italiano, donde se detectó un brote que derivó en 30 personas infectadas con coronavirus.