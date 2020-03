Confirman el primer caso de coronavirus en el país, un hombre que vino de Italia

Se trata de un hombre de 43 años que arribó en un vuelo de Milán y está aislado en una

clínica privada porteña. El ministro de Salud Ginés González García sostuvo que “es un caso de intensidad leve”. Ahora el foco está en identificar a los restantes pasajeros del avión

El ministro de Salud de la Nación Ginés González García y su par de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernán Quirós, confirmaron el primer caso de coronavirus en el país. Se trata de un hombre de 43 años que vino procedente en un vuelo desde Milán -el domingo pasado- y está internado en una clínica porteña. Sostuvo que “es un caso de intensidad leve” que afectó a “un pasajero que viajó en primera clase, lo que limita las posibilidades”.

Quirós aseguró a su vez que “el sector privado tenía el protocolo apropiado y seguro. Rápidamente y sin contacto con nadie en la sala de espera fue aislado en la clínica, se le hicieron las tomas de las muestras correspondientes. Luego de 24 horas de estudio de la muestra se confirmó que efectivamente fue positiva”. Agregó que “el paciente dijo que no tuvo contacto social” desde que llegó de viaje.

González García destacó que el paciente “ha colaborado intensamente con las autoridades” tras detectar los síntomas de la enfermedad.

En tanto, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, señaló que “ahora el foco está en identificar a los pasajeros del avión”. Detalló que el hombre “estuvo 14 días en el norte de Italia, presenta un estado físico bueno y permanece internado para cumplir con el protocolo de aislamiento”.

“Estamos identificando a todos los contactos cercanos, con riesgo de contagio. El Gobierno de la Ciudad se va a contactar, se le harán los estudios y se aplicará el protocolo de aislamiento que corresponde”, remarcó a su turno Quirós.

Vizzotti describió que el paciente “consultó al médico el 1 de marzo a la tarde en el contexto de haber iniciado un cuadro febril y dolor de garganta. Rápidamente se implementa el protocolo, la contención y su aislamiento”. El pasado lunes 2 ingresaron las muestras pertinentes al Malbrán y ayer se tuvo la confirmación. “Un caso importado no cambia lo que venimos haciendo. Sigue siendo una etapa de contención en la Argentina”, agregó. Según comunicado de Swiss Medical Group, el caso confirmado fue detectado en el Swiss Medical Center de Barrio Norte.

Finalmente, González García se mostró optimista con respecto al nivel de contagios. “Espero que tal como viene pasando podamos mantener esto en un número de casos aislados y bien tratados, como este”, sostuvo, al tiempo que afirmó: “Tengo toda la esperanza y toda la fe en que sea una cuestión contenida y no sea masiva”.

Cuándo es útil el barbijo

Respecto del uso del barbijo la recomendación médica es que es aconsejable únicamente cuando la persona cuenta con síntomas de coronavirus o para el personal de salud que asiste a enfermos de Covid/19. En esos casos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda combinar el uso de barbijos con el lavado de manos. Los especialistas aclaran que el virus no está en el aire, y para que se produzca el contagio es necesario que una persona infectada lo distribuya a través de sus secreciones, y solo estarán expuestos aquellos que se encuentren a corta distancia. Sobre los principales síntomas que acarrea el coronavirus se detallan fiebre, tos y en algunos casos dolor de garganta.