Con un año de crecimiento, Maestros Mayores de Obra y Técnicos festejan los 30

El colegio profesional que los nuclea celebra su aniversario con más sedes en la provincia, una reciente en Villa María y prevén abrir otra en San Francisco antes de fin de año. Incrementaron el número de matriculados de la mano de la Ley de Seguridad Eléctrica

Con un año de crecimiento territorial y en matriculación, el Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de Córdoba festeja hoy sus 30 años de vida, en conmemoración del año en que salió la ley de creación de la entidad, allá por 1989.

“Hace 20 días abrimos sede propia en Villa María, y prevemos abrir la de San Francisco antes de fin de año. Éstas se suman a las de Capital, Río Cuarto, Bell Ville y Cura Brochero en Traslasierras”, destacó a Comercio y Justicia el presidente de la entidad, Daniel Sturniolo.

La fecha del festejo oficial fue elegida en el marco del Día del Técnico, que se celebró ayer, fecha también emblemática para esa comunidad profesional, ya que se cumplieron 121 años del decreto que aprobó la creación de las tecnicaturas en escuelas técnicas a escala nacional.

A la hora de resaltar desafíos, señaló: “Uno de ellos era fortalecer cada una de las regionales y en todos los lugares de importancia, y lo estamos haciendo. Institucionalmente, además, participamos en todos los ámbitos donde hay debate y donde defendemos nuestros derechos e incumbencias.

Participamos de la Federación Nacional de Técnicos, donde se debaten situaciones y realidades de diferentes sitios del país, esto nos hace pensar en tener un colegio que sea activo y actualizado. También participamos en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) donde salen todas las políticas de los técnicos a nivel nacional y tenemos relación directa con la Dirección de Enseñanza Técnica en Córdoba”.

Respecto a la coyuntura, si bien el dirigente profesional reconoció que 2019 ha sido un año complejo para el país y que no están ajenos a ello, la institución pudo comprar las casas de sus nuevas sedes e incrementaron el número de matriculados. “Hemos crecido mucho con la matrícula, porque con la ley 10281 de Seguridad Eléctrica, hemos logrado que muchos profesionales técnicos estén incorporados en el colegio. Se han tenido que matricular para poder trabajar en la forma legal y como corresponde. Esto generó unas 700 nuevas matriculaciones. En total tenemos 3.300 matriculados en 74 profesiones -entre parte constructiva con maestros mayores de obra y técnicos en construcción, como en técnicos en mecánica, electricidad, electrónica, electromecánicos-.

Cabe señalar que los técnicos que integran este colegio son egresados de las 250 escuelas técnicas distribuidas en toda la provincia.

“Hoy, con el tema de la seguridad eléctrica, la gente no puede habilitar su medidor si la firma del plano no pasa por un profesional, pero en cantidad de trabajo ha sido un año difícil, hemos generado bolsas de trabajo. No sólo estamos en el colegio en la defensa de las incumbencias, sino tenemos también esta cuestión laboral que ayudamos a los profesionales. A los jóvenes les brindamos asesoramiento legal y técnico, también actualización, cursos y capacitaciones”, completó Sturniolo. Uno de los ejemplos de nuevo ámbito laboral, es el que se abrió para las conexiones domiciliarias de gas en Traslasierras a partir de las obras de gasoductos.

Finalmente, destacó el papel que tienen los técnicos en la conformación y fortalecimiento de las pymes, por lo cual abogó por un rol gravitante de la educación técnica como política de Estado.