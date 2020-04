Cómo se implementarán los testeos en el personal de salud y geriátricos

El coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) dependiente del Ministerio de Salud provincial, Juan Ledesma, señaló que esa medida no puede generalizarse y hoy se está realizando con criterio epidemiológico en las localidades en emergencia. Luego de los focos de Covid-19 en Saldán, Parque Santa Ana, Villa del Prado y Alta Gracia, se alzaron pedidos para que se amplíen las pruebas entre quienes están trabajando en hospitales y residencias de ancianos

Carolina Klepp cklepp@comercioyjusticia.info

En el contexto de estado de alerta epidemiológica en el corredor Sierras Chicas, luego de que se registraron casos de coronavirus en un geriátrico de Saldán a partir de la confirmación de un caso positivo de Covid-19 de un médico, sumados a los focos de Villa Parque Santa Ana y Villa del Prado y la emergencia sanitaria en Alta Gracia, se alzaron pedidos para la ampliación de testeos en personal de la salud y geriátricos.

Entre ellos, ayer la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), por medio del secretario General Gastón Vacchiani, pidió a las autoridades sanitarias que se realicen testeos a todos los trabajadores de la sanidad pública. En tanto, el concejal de Córdoba Rodrigo de Loredo (UCR), solicitó al Gobierno municipal que se avance en un testeo masivo a todo el personal que trabaja en los 160 geriátricos de la ciudad, a los fines de proteger a los adultos mayores, la población más vulnerable frente a esta pandemia.

En diálogo con Comercio y Justicia, el coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) dependiente del Ministerio de Salud de la provincia, Juan Ledesma, brindó precisiones sobre cómo están implementando los testeos en los casos antes mencionados.

– Respecto al pedido de UTS e iniciativas como la que plantea De Loredo, ¿qué respuesta da?

– La administración que se está haciendo de testeos tiene que ver con razones epidemiológicas en busca de focos. No tenemos capacidad de hacer testeos al 100% de la población sino lo estaríamos haciendo como Corea, sin lugar a dudas. Ha habido un esfuerzo muy importante de la Provincia en conseguir reactivos, lo cual nos ha permitido estas realizaciones desde el punto de vista epidemiológico, lo estamos haciendo en lugares a donde hay focos determinados y tenemos necesidad de testear a la población para tomar medidas epidemiológicas, búsqueda de casos, cambio de condición de fase, ese es el sentido de la investigación epidemiológica. Siempre el individuo priorizado para testear es el personal de salud, que es el que probablemente ha estado en contacto con un foco o un potencial enfermo que estamos tratando de determinar. En todo lo que es Sierras Chicas, estamos testeando personal de salud y estamos testeando a los geriátricos. En Alta Gracia, estamos testeando personal de salud, público y privado -completo- y estamos testeando a los geriátricos. Lo mismo hemos hecho en Villa Parque Santa Ana pero eso al 100% de la población que incluye al único geriátrico que hay ahí y al personal de salud. Y, lo estamos por hacer, a personal de Salud y a geriátricos en Villa del Prado. Estamos tomando consideración prioritaria sobre el personal de Salud a tal efecto, bajo el margen de la disponibilidad no sólo de reactivos sino de hisopos, de todo el material que es importado, que implica las determinaciones y la capacidad de análisis que tiene el Laboratorio Central que son mil muestras diarias que estamos testeando.

– Al día de la fecha, ¿hay transmisión comunitaria en algún punto de la provincia?

– No hay. Solamente se ha detectado situación de transmisión local, no hay comunicación comunitaria, lo que imprimiría pasar a la fase de mitigación y al cambio de conducta sanitaria absoluta y global.

– ¿Por ahora sólo se concentran los análisis en el Laboratorio Central de la provincia?

– Por ahora sí, y vamos a aumentar los testeos con la posibilidad de los laboratorios privados y de la universidad.

-¿Hay alguna medida que esté evaluando el COE para otras localidades en las próximas horas?

– Por lo pronto no. Lo que se está planificando para el día de mañana (por hoy) es completar el 100% del testeo en Villa Parque Santa Ana, se va a analizar el testeo extendido a geriátricos y personal de salud en Villa del Prado y se está efectuando el testeo al personal de Salud en Alta Gracia, y lo siguiente va a ser personal de Seguridad que involucra Bomberos y personal que tiene contacto con el público como expendedores y cajeros de supermercados, cajeros de banco, personal de estaciones de servicios.

– El domingo el COE decidió recomendar ya el uso del barbijo

– El COE recomienda el uso de barbijos, pero lo primero que tenemos que preconizar es el aislamiento social que entendemos tenemos que intensificarla en todo el territorio de la provincia pero, fundamentalmente, en estas áreas donde estamos realizando cordones sanitarios. Que no se relaje la población que nuestro único escudo contra la pandemia es la cuarentena social y las medidas individuales. La gente no tiene que salir de los domicilios, la gente no tiene que circular, no tiene que visitar familiares ni ser visitados por ellos. Seguir preconizando el lavado y el distanciamiento social preventivo. Aquellos que por alguna causa tengan que circular, se recomienda el uso del barbijo, no es obligatoria en esta etapa.

La indicación sigue siendo con premura el mantenimiento absoluto de la cuarentena, estamos viendo que en algunos sectores se relaja la misma. Podemos decir que nos está yendo bien en el manejo del acatamiento, por la depresión de la curva de incidencia porque estamos manteniendo las medidas de aislamiento.

Cordón sanitario

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) ya dispuso el aislamiento total en las localidades de La Calera, Mendiolaza, Saldán y Villa Allende, donde además se decidió el uso obligatorio de barbijos. Similar situación de aislamiento total se vive en las localidades de Villa del Prado y Villa Parque Santa Ana, también cercanas a la capital, en donde el pasado viernes se notificaron positivos al virus a seis integrantes de una familia.