Colegio digital y participación en las decisiones sobre reformas judiciales

Ignacio Segura, actual vicepresidente 2° del Colegio de Abogados, aspira ahora a la presidencia y -con el espacio “Unión Profesional”- se presenta como una alternativa a la actual conducción. Plantea un avance hacia la digitalización absoluta del expediente

Capacitación permanente, colegio digital, expediente digital y una participación activa en la que se discuten y deciden las reformas judiciales provinciales figuran entre las propuestas de campaña de Ignacio Segura, vicepresidente 2° del Colegio de Abogados que ahora se postula a presidente.

Con la lista 33 “Unión Profesional” se presenta como una alternativa a la actual conducción, subraya que su norte es la defensa gremial del abogado. “De acá se desprenden tres bases: una es la capacitación, en ese sentido pretendemos elevar la que hoy ofrece el Colegio con convenios con universidades, instituciones y otros colegios del país, ampliando horarios y días de los cursos hasta el sábado.

Otra cuestión: avanzar en la digitalización de los servicios del Colegio por medio de una app para que se pueda acceder en forma rápida y ágil, por ejemplo, a los informes de deudas, inscripción a cursos, reserva del quincho para hacer una fiesta, es decir, el Colegio Digital.

Además, desde esa plataforma acceder a Ciudadano Digital y al vínculo del Sistema de Administración de Causas (SAC)”, enumeró. La tercera arista es la digitalización absoluta del expediente, para lo cual propone trabajar con el Poder Judicial y Ejecutivo. “Eso va a generar reducción de la mora judicial, una inmediatez en las resoluciones judiciales y tendremos un control permanente de lo que realizan los jueces”, resaltó.

En cuanto a su opinión sobre las reformas judiciales en Córdoba, apuntó a la necesidad de un Colegio “con participación más activa en la toma de decisión respecto de los cambios que están instrumentando desde el Poder Ejecutivo, del Ministerio de Justicia, sentándonos en la mesa de discusión, que el Colegio sea parte porque afectan directamente el ejercicio profesional”.

Ejemplificó que la implementación de la ley de mediación -norma que valoró- fue apresurada y el sistema colapsó. “Se ha generado un desborde del servicio de mediación que hoy perjudica tanto a los mediadores que están sobrecargados de trabajo y a los colegas que ven dilatado el acceso al servicio de justicia.

El Poder Judicial está trabajando fuerte para revertir eso y queremos acompañar ese proceso, queremos articular con el Poder Ejecutivo, Judicial y Colegio de Abogados. Siento que el Colegio estuvo ajeno en la discusión, que no participó en la toma de decisiones cuando el Ministerio de Justicia o el Poder Ejecutivo provincial resolvió llevar a la legislatura la modificación de los códigos procesales y la ley de mediación”, concluyó.

Avances sobre incumbencias

Consultado sobre el anteproyecto denominado “sucesión notarial”, lo rechazó de plano y advirtió que modifica el Código Civil y Comercial y afecta derechos del ciudadano. Segura se mostró preocupado por el permanente avance sobre sus incumbencias, en este caso por parte de los escribanos. “Si somos una colegiación fuerte, con penetración en la sociedad, vamos a poder salir a repeler estos avances”, anheló.

En cuanto a la representación amplia de los matriculados, señaló que acompañará a uno de los sectores más olvidados que es el que nuclea a letrados en relación de dependencia en el estado municipal, provincial y nacional.

Finalmente, desmintió los comentarios que asocian a la lista que preside con injerencia del radicalismo. “Se nos ha puesto un sello de que tenemos cierta participación de cierto partido político lo cual lo desmiento totalmente. Nuestra lista es amplia, plural, inclusiva, no hay cuestiones políticas, la política queda en la puerta del Colegio.

Nuestra lista no lleva ningún funcionario provincial en ningún cargo. Sólo contamos con apoyo de los distintos sectores de la abogacía, de las distintas agrupaciones que participan en la política colegial. Si vamos a hablar de ideologías políticas hay de todo tipo, no hay un color político que marque una tendencia en el espacio”.

El candidato de Unión Profesional sostuvo que su participación en la política colegial viene de familia, desde su abuelo pasando por su padre, tíos, madre, su mujer y su hermano. “Es una cuestión vocacional y de pertenencia a una clase. También sufro la problemática diaria, litigo, por eso me involucro, quiero que esto cambie, que mejore”.