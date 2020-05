Ciclo de conferencias gratuitas sobre los desafíos y oportunidades en tiempo de coronavirus

Desde esta semana, herramientas prácticas que brindarán especialistas en torno a seguridad informática en el teletrabajo, el procedimiento para que se reconozca Covid-19 como enfermedad profesional, los desafíos legales en materia de contratos, la higiene y seguridad en el marco de la pandemia y la gestión de la morosidad y cobranza

La pandemia del Covid-19 ha generado múltiples interrogantes en el ámbito laboral y del derecho. Para dar algunas respuestas ante la incertidumbre, Comercio y Justicia Capacitaciones junto al Colegio Universitario IES lanzan esta semana el ciclo de conferencias virtuales gratuitas “Desafíos y oportunidades en tiempo de coronavirus”, que acerca especialistas quienes ayudarán a comprender la coyuntura y brindarán herramientas para enfrentar la pandemia.

Las temáticas abordan desde los riesgos de la seguridad informática en el teletrabajo hasta todo aquello referido al Covid-19 como enfermedad profesional y cómo proceder para su reconocimiento. Además, la influencia de la higiene y seguridad en el marco de los protocolos de actuación hasta los desafíos legales en materia de contratos y responsabilidad civil ante la incertidumbre. El cierre estará dedicado a dar herramientas para gestionar la morosidad y las cobranzas ante el Covid-19.

Los primeros dos disertantes del ciclo brindaron un anticipo de lo que serán sus conferencias. Este miércoles, a las 19, será el turno del perito informático forense Juan Carlos Casale, cuyo tema será “Riesgos y desafíos de la seguridad informática en el teletrabajo”, una conferencia dirigida tanto a personas como a empresas.

“Describiré medidas sencillas para proteger el homebanking, el celular, qué tener en cuenta al instalar algo. Estas normas van a servir tanto en el aspecto personal como al empresarial, son recaudos que se deberían tener al momento de usar aplicaciones web, de celular, en el teletrabajo, indagar sobre qué seguridad puede llegar a brindar la empresa para la cual se trabaja, qué garantías existen y cuáles no”, describe el especialista.

Asimismo, hizo referencia al phishing, al engaño al que se puede estar expuesto, por ejemplo, a través de un mail en el que alguien se hace pasar por una persona, empresa o servicio de confianza para manipular a otra y hacer que realice acciones que no debería realizar. También evacuará dudas en torno a plataformas de reunión como Zoom.

“La seguridad 100% no la garantiza nada, y por ahí el problema no es la aplicación sino el usuario que no lo sabe manejar o configurar bien, es lo que abre las puertas a ciertos riesgos. Es importante la concientización en el uso apropiado de los medios digitales”, concluyó Casale.



Más herramientas prácticas

Por otra parte, Santiago Sain, especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social con orientación en Riesgos del Trabajo, disertará el lunes próximo. Antes, adelantó algunos aspectos de su charla “Covid como enfermedad profesional. Procedimiento ante la Comisión Médica Central”, que abordará las nuevas reglas procesales para el reconocimiento del coronavirus como enfermedad profesional.

Hará un recorrido desde el inicio de la pandemia, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hizo la recomendación para que el Covid-19 fuera reconocido como enfermedad del trabajo, pasando por el decreto específico en Argentina, hasta llegar a la reglamentación, que es lo que en definitiva termina legislando. Abordará las resoluciones 38/20 y 40/20 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) que establecen un nuevo procedimiento de actuación para los trabajadores infectados de Covid-19 o sus derechohabientes.

“Voy a hablar de antecedentes internacionales con la OIT y locales con la presentación de enfermeras a quienes no se les daban barbijos; pasando por los debates posteriores hasta situarme en el procedimiento para los trabajadores de salud y los otros, que están en tareas esenciales pero que no son de salud. Analizaré lo que no nombró el decreto pero que sí entró en la reglamentación y como quedó actualmente”, detalló Sain. Las acciones ante la Comisión Médica Central mediante una mesa de entradas virtual será otro de los puntos de la conferencia, que está dirigida a operadores jurídicos, personal médico, asociaciones sindicales y público en general.

Agenda del ciclo

*Miércoles 13/5 a las 19: Riesgos y desafíos de la seguridad informática en el teletrabajo. Disertante: Juan Carlos Casale, perito informático forense.

*Lunes 18/5 a las 19: Covid como enfermedad profesional. Procedimiento ante la Comisión Médica Central. Disertante: Santiago Sain, especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social con orientación en Riesgos del Trabajo. Asesor sindical.

*Jueves 21/5 a las 19: Higiene y seguridad. Protocolos de actuación. Disertante: Marco Spagnoli, director de la carrera Higiene y Seguridad, del Colegio Universitario IES.

*Martes 26/5 a las 19: Covid-19, contratos y responsabilidad civil: desafíos legales a la incertidumbre. Disertante: Carlos Molina Sandoval, abogado, máster en Derecho Empresario, profesor de Derecho Comercial y de Derecho Privado, investigador categorizado (Secyt).

*Jueves 28/5 a las 19: Cómo gestionar la morosidad. Cobranzas ante el Covid-19. Disertante: Paula Melo, directora de Melo y Asociados SA, Coaching y Cobranzas para Empresas. Abogada, especialista en negociación.

Inscripciones abiertas en bit.ly/ConferenciasVirtualesyGratuitasCyJ-IES21