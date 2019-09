Cardioangiólogos dan consejos para cuidar el corazón en épocas de incertidumbre político-económica

Advierten que el valor del dólar, el riesgo país y la bolsa, entre otros, están siendo fuente de

preocupación para los argentinos y ponen en riesgo su salud. Sugieren buscar refugio en familia y amigos, y evitar estar hiperconectado, así como cargarse de información antes de dormir

En los últimos días, distintas variables económicas como el valor del dólar, el riesgo país y la bolsa, entre otras, están siendo fuente de preocupación para los argentinos, incluso muchas veces poniendo en riesgo su propia salud. El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) advirtió que situaciones de este tipo suelen producir un incremento de eventos cardiovasculares como infarto agudo de miocardio o ataque cardiovascular (ACV), por lo que invitaron a prestar especial atención a las señales que pueda estar dándonos nuestro cuerpo.

En el marco del Día Mundial del Corazón, que se conmemora el domingo próximo, la entidad profesional elaboró ocho consejos para sobrellevar días difíciles de la mejor manera posible, para así minimizar los riesgos de padecer algún evento cardiovascular.

Entre las recomendaciones, se encuentra evitar estar hiperconectado, buscar refugio en familia y amigos, realizar actividad física, hacer “pausas activas”, no informarse justo antes de dormir, cuidar la dieta y no fumar. Ante la aparición de algún síntoma extraño, concurrir en forma urgente a la guardia más cercana.

“Sin dudas, la coyuntura del país es importante, pero más relevante es nuestra propia salud. Por ese motivo, hemos elaborado una serie de consejos prácticos para cuidar el corazón en estos tiempos de inestabilidad”, expresó el Aníbal Damonte, cardioangiólogo intervencionista y presidente del CACI.

Los consejos

1. Evitar estar hiperconectado. Si bien es importante estar al tanto de las noticias sobre nuestro país, en lo posible recomendamos no seguir el “minuto a minuto” de cada indicador, ya que contribuye a que se exprese constantemente el estrés y se liberen hormonas negativas para el organismo.

2. Buscar refugio en familia y amigos. Los afectos son un sostén para distenderse y contribuyen a que uno se relaje. Hacer planes con la familia y amigos y pasar más tiempo con ellos nos permitirá desintoxicarnos un poco frente a las malas noticias.

3. Realizar actividad física. El ejercicio ayuda a liberar hormonas positivas que contribuyen a la salud cardiovascular y al bienestar en general. Si se está muy estresado, no es recomendable hacer ejercicio vigoroso, sino que puede ser mejor algo más tranquilo como natación o yoga, dependiendo de los gustos y las condiciones particulares de cada individuo.

4. Hacer “pausas activas”. Esto implica tomarse cinco minutos por cada hora para ponerse de pie, caminar y hacer movimientos de elongación, para favorecer la circulación y la relajación de los músculos. Vale tanto para la jornada laboral como para el tiempo de descanso en el hogar.

5. Evitar cargarse de información antes de dormir. Mirar noticias en el celular, consumir programas políticos o inclusive hablar del tema justo antes de acostarse puede generar una noche de sueño interrumpido o de insomnio. Por el contrario, abstraerse de todo eso y prepararse para un buen descanso contribuye a conciliar el sueño en forma relajada.

6.Cuidar la dieta. La comida puede ser una “vía de escape” de los problemas y muchas personas suelen consumir alimentos poco saludables en exceso. El CACI, recomiendan mantener una dieta sana, dándose algunos gustos, pero sin desequilibrar los nutrientes esenciales que necesita el organismo.

7. No fumar. En el caso de los fumadores, no aumentar el consumo de tabaco debido al estrés. Asimismo, desde el CACI promueven enfáticamente la cesación tabáquica así como evitar el consumo de cualquier tipo de sustancias peligrosas.

8. Ante el menor síntoma, concurrir a una guardia. Ante cualquier síntoma fuera de lo común, como un dolor atípico (pecho, brazos, mandíbula, abdomen o espalda) se debe acudir de urgencia a la guardia más cercana.