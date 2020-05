Cáncer de mama: 7 de cada 10 pacientes no están realizando sus chequeos

Alertas sobre la salud de las mujeres que no están saliendo a la calle por temor al coronavirus. “Los tratamientos de las enfermedades no relacionadas con la pandemia no deben estar en cuarentena”, afirma la Sociedad Argentina de Mastología

Existe una creciente preocupación por la significativa disminución de las consultas médicas, una menor asistencia a las guardias hospitalarias y una reducción importante en la realización de estudios de diagnóstico, lo que puede traer aparejado un incremento de complicaciones prevenibles en distintas enfermedades. En el caso de mujeres con cáncer de mama, siete de cada 10 dejaron de chequearse. El dato se conoció ayer en el marco de la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer.

“En lo que respecta al cáncer de mama, estamos viendo que hay un 70% de pacientes que no están realizando sus chequeos por temor a salir a la calle”, alerta el doctor Juan Luis Uriburu, presidente de la Sociedad Argentina de Mastología, quien subraya que “del mismo modo disminuyeron también los controles de otras patologías que pueden requerir un ajuste de la medicación y que, en caso de no hacerlo, el riesgo puede ser mucho mayor”.

En este sentido, Jorge Nadal, oncólogo del Instituto Alexander Fleming, aseguró que “las consecuencias de abandonar una medicación por su cuenta o de automedicarse pueden conllevar problemas de salud de magnitudes considerables y en algunos casos poner en riesgo la vida del paciente. En estos casos, por consultas remotas o presenciales, la evaluación con el médico de cabecera o especialista es fundamental”.

Si bien los especialistas coinciden en que, hasta ahora, no se registra un abandono de tratamientos en curso, las consecuencias de hacerlo o de no consultar a tiempo ante un síntoma relacionado con la enfermedad pueden incidir seriamente en el pronóstico y expectativa de vida. “Es fundamental entender que los tratamientos de las enfermedades no relacionadas con la pandemia no están en cuarentena o en suspenso y siguen su curso. La consulta médica, ya sea presencial o virtual, es la forma más eficaz de soslayar esta dificultad”, subrayó.

Controles que no pueden dejar de hacerse

A Aquellas mujeres con tumores preexistentes, aunque sean asintomáticas, se les recomienda una primera consulta remota y, de acuerdo con cada situación particular, se resuelve por esa vía o se procede posteriormente a consultas presenciales.

Luciano Cassab, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Mastología, agregó que “ante un diagnóstico de sospecha, las punciones biopsias que aclaren la etiología también deben realizarse.”

Asimismo, los especialistas sostienen que las mujeres operadas de cáncer de mama, finalizado el eventual tratamiento quimioterápico y/o radioterápico, deben realizar controles clínicos cada tres meses en los primeros años, con mamografía y ecografía anuales. Es fundamental el diagnóstico precoz ante una eventual recaída en la mama o en el lecho de la mastectomía, dado que debe ser tratada en el momento de su confirmación y no demorar el tiempo para resolverlo. En estos casos, la consulta no debe postergarse por la pandemia.

Con relación a cómo proceder con los estudios efectuados antes de la cuarentena y que el médico no llegó a ver, una opción es solicitar al centro de diagnóstico que los envíe de manera digital y luego acercárselos al médico solicitante en forma presencial o virtual (videoconferencia, email o whatsapp).

Finalmente, acuerdan en que las pacientes no tienen que quedarse con dudas, que una teleconsulta puede ser importante y a veces suficiente. El médico decidirá si se necesita una consulta presencial. Y no dejar de hacer los controles recomendados.

Cómo cuidarse al asistir a una clínica

* Concurrir con barbijo/máscara

* Mantener el distanciamiento social

* Cumplir con las normas que se informan al ingreso de la institución

* Reducir la concurrencia de acompañantes

* Realizar higiene de manos

Nuevo Programa de Salud

Schiaretti dijo que “66% de las mujeres de Córdoba no está acudiendo a centros sanitarios”

En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, el Gobernador lanzó el Programa Salud Integral de la Mujer, que contempla la protección de la embarazada y su bebé, prevención del cáncer de mama y cérvicouterino, adicciones y violencia de género, que incluye un servicio de consejería telefónica 0800 888 9898.

“Los números están mostrando que el temor a la pandemia hace que las mujeres estén yendo menos a los centros sanitarios”, sostuvo Juan Schiaretti, y que “66% de las mujeres de Córdoba no está acudiendo a centros sanitarios por miedo al contagio al Covid-19”, según datos del Ministerio de Salud de la Provincia.

El mandatario también envió un mensaje a las mujeres al destacar que “la mujer es el pilar de la sociedad de Córdoba y de Argentina” y que por eso el Gobierno siempre está “impulsando políticas que garantizan la igualdad de género para que después de tantos siglos de sometimiento podamos comenzar a equilibrar la balanza y que, realmente, este siglo XXI sea el siglo de la mujer”.