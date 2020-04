Campaña solidaria para recolectar insumos para el personal de salud

La Asociación Hospital Infantil lanzó la campaña solidaria “Cuidemos a quienes cuidan”. El objetivo es recolectar insumos para el personal de salud del Hospital Infantil y los centros de salud de la Ciudad de Córdoba. El llamado es a colaborar con barbijos descartables, batas descartables, guantes de examen de látex, gafas de protección, alcohol en gel y donaciones dinerarias.

“Ahora estamos en la elaboración de kits que consta de barbijo, bata, cofia y cubre botas. Están participando en la confección alrededor de 20 costureras. El objetivo es armar al menos 5.000 de estos kits para colaborar en insumos de protección”; detalló Victoria Vázquez, coordinadora general de la Asociación.

Asimismo, brindó precisiones acerca de los insumos: “El detalle de lo que estamos solicitando es el siguiente: Barbijo descartable de tela no tejida hemorrepelente, triple capa, triple fuelle, largo aproximado 20 cm, ancho aprox. 17 cm, con cuatro tiras de ajuste resistentes, con franja de metal para ajuste en la nariz. Además, bata descartable de tela no tejida (L 50 a L 70 gramos), largo total no menor a 125 cm, largo de manga no menor de 75 cm, con puño tejido no menor a 5 cm, tira de ajuste en cuello y en cintura. Los guantes de examen de látex en talle S, M y L. También sabanas de tela percal para internado”.

Las organizadoras también convocan a voluntarias/os para la costura y la logística para el traslado del material a donar, con permiso legal para circular y especifican que no deben ser población de riesgo. “Ya se sumaron varias manos solidarias y particulares para la logística”, celebró Vázquez.

Para donar

Las donaciones en dinero se podrán hacer en la cuenta Asociación Hospital Infantil CUIT: 30-65184444-0/ Entidad:Banco Sucursal 918 Cuenta corriente N° 0000436007 CBU 020009180001000000436079. Los insumos médicos se recibirán en la sede de la entidad en Lavalleja 3050. Para coordinar entrega de donaciones comunicarse a través del mail asociaciónhi@gmail.com Facebook Asoc. Hospital Infantil. Instagram @asociacionhi Tel. 351-2027460 Lucrecia Romero , 351-5063088 Victoria Vázquez de la Asociación Hospital Infantil (ambos teléfonos de Lunes a Viernes, de 8 a 13)