Aprendizaje, el atributo más importante para atraer y retener jóvenes en empleos

Le siguen el ambiente laboral y los beneficios como los aspectos más importantes al recomendar a otras personas trabajar en su empresa. Encuesta a más de 4.000 jóvenes profesionales, entre 18 y 34 años, de 50 firmas argentinas



Los jóvenes profesionales en Argentina desean vivir nuevas experiencias: 23% elige el atributo de aprendizaje y desarrollo como el más importante para elegir una empresa. Por otra parte, 44% quiere asumir un nuevo desafío o un nuevo cargo en la empresa en un plazo de dos años, mientras 21% desea que ese plazo sea en un año o menos. El aprendizaje (20%), el ambiente laboral (17%) y los beneficios (12%) son los aspectos más importantes al recomendar a otras personas trabajar en su empresa.

Estos datos son parte del estudio “Adecco-Employers for Youth”, realizado por la consultlra de Recursos Humanos Adecco y FirstJob. El mismo sondeo reveló, además, que SAP, Uber y Gemsa lideran el ranking de las Mejores Empresas para Millennials en Argentina. Más de 4.000 jóvenes, entre 18 y 34 años, de 50 empresas participaron de la encuesta.

El relevamiento, recientemente difundido, afirma que sólo cuatro de cada 10 jóvenes profesionales en Argentina sienten que su empresa los valora: 26% dice que ha participado en instancias de feedback dentro de la empresa. Al analizar los resultados, las compañías que están en los primeros lugares tienen sus índices de participación en feedback superior a 39%, teniendo este elemento un papel vital en la gestión de los jóvenes.

Sólo 20% de los millennials profesionales está de acuerdo con los requisitos que utilizan las empresas para la movilidad de cargos e igual proporción tiene claridad sobre en qué consisten los programas de desarrollo dentro de la empresa. Siendo el aprendizaje uno de los atributos más importantes para la atracción de jóvenes, estos resultados muestran la dificultad que tienen las organizaciones para comunicar sobre sus propuestas de crecimiento interno.

Mitos derribados

Una de las cosas que más se comunica sobre esta generación es la facilidad para cambiar de empleo. No obstante, al revisar sus preferencias sobre “estabilidad”, se pueden desprender resultados interesantes. La estabilidad laboral es el cuarto atributo más importante para atraer y retener a los jóvenes, según sus opiniones. No obstante, la definición de ésta cobra un giro: ya no es estar muchos años en la empresa sino tener entornos estables (que la jefatura no sea despedida, que no cambien las condiciones de ingreso al trabajo, etcètera).

Por otro lado, los resultados de Adecco-EFY muestran una tendencia en los últimos años relacionada con la efectividad de la red social LinkedIn como fuente para encontrar empleo en este segmento de jóvenes profesionales, ya que solo 13% de los encuestados encontró su trabajo a través de esta plataforma. Lo mismo ocurre con las ferias de trabajo, ya sea presenciales u online, por medio de las cuales sólo uno por ciento de los jóvenes llegó a su empleo.

Los medios más efectivos para la búsqueda de trabajo son los “referidos” (31%) y los portales de empleo de Internet (28%).

“Los jóvenes de hoy serán los líderes del futuro, por eso es necesario que trabajemos en conjunto para mejorar la atracción y retención de talentos profesionales. Apostar por ellos y brindar capacitación y aprendizaje continuos son dos pilares fundamentales que toda empresa debería ofrecer para preparar jóvenes calificados para los desafíos del futuro”, expresó Leandro Cazorla, CEO del Grupo Adecco para Argentina y Uruguay.