Anuncian 1.100 nuevos ingresos a Conicet entre investigadores y personal técnico

Será para 2020 precisó el Gobierno nacional. Además, aumentará 25% los subsidios de proyectos de investigación. “En 2015 teníamos tres investigadores cada mil habitantes económicamente activos, lamentablemente en 2019 nos encontramos con solo 2,5 investigadores” por igual número de habitante, sostuvo el ministro Roberto Salvarezza

El ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, anunció un incremento de los cargos en la convocatoria de ingresos al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). “Con el objetivo de evitar la pérdida de recursos humanos, se resolvió que la convocatoria a ingresos al Conicet en 2020 será de 800 cargos para investigadores y 300 para personal técnico. Los 1.100 nuevos ingresos se contraponen con los 600 en total por año que otorgó el gobierno anterior”, explicó ayer el funcionario en conferencia de prensa.

También aumentará un 25% los subsidios de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica 2018 de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. “El objetivo es recuperar una parte del poder de compra perdido durante los últimos cuatro años por los científicos y científicas para que puedan continuar con sus proyectos de investigación”, enfatizó. Según se precisó, el incremento mencionado – que implica 262 millones de pesos- será destinado a 1.332 proyectos de investigación básica y aplicada.

Para Salvarezza “es una noticia muy importante para la ciencia argentina” y precisó que en el 2015, cuando dejó la presidencia Cristina Fernández de Kirchner, “teníamos tres investigadores cada 1.000 habitantes, mientras que en el 2019 nos encuentra lamentablemente con 2,5 investigadores” por igual número de habitantes.

Agregó que “se duplicarán los ingresos para los investigadores científicos y tecnológicos, como así también para el personal técnico en relación a los que se otorgaban en el período de gobierno” del ex presidente Mauricio Macri.

El titular de la cartera de ciencia sostuvo que las “medidas, junto al incremento del monto de las becas, anunciados recientemente, muestran que la ciencia argentina comienza a ponerse de pie en el marco de la política que enunció el presidente Alberto Fernández de poner a la Argentina de pie”, aseveró.

“Sumamos al anuncio de las becas más ingresos, más recursos humanos y más subsidios. Es el comienzo de la recuperación de la ciencia argentina”, detalló el ministro, quien estuvo acompañado por Ana Franchi, presidenta del Conicet; y Fernando Peirano, titular de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.

En otro orden, consultado por los proyectos satelitales de Argentina, el ministro confirmó que en los próximos días partirá hacia Miami el Satélite SAOCOM 1B que será puesto en órbita los primeros días de marzo. Se trata de un satélite de observación que permite determinar y pronosticar riesgos y estados de cultivo, entre otros.

Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia

El desafío de empoderar a la mujer