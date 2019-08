Alertan sobre nivel cívico “muy empobrecido” y riesgo de una “crisis aguda”

La socióloga Claudia Laub, presidente de El Ágora, y el politólogo Mario Riorda, trazaron un análisis poselectoral. Las secuelas que deja la polarización y la aceleración en la combustión política y económica

Por Carolina Klepp – cklepp@comercioyjusticia.info

Los análisis poseleccionarios se multiplican con el correr de las horas y no sólo hay tela para cortar en lo político y económico, sino también desde los sociológico y comunicacional.

A horas de conocidos los resultados, la socióloga Claudia Laub, presidente de El Ágora, asociación civil que trabaja sobre la agenda democrática, y el politólogo y consultor Mario Riorda brindaron su análisis para Comercio y Justicia.

Para Laub, “estamos con un nivel cívico muy empobrecido, hay que salir del blanco y negro, desde la política hay que trabajar más”. Esta definición la explicó por las discusiones y posturas con falta de argumentación que se vio en estas elecciones y en el día después, en la calle, en los grupos de WhatsApp, en los medios.

“Lo que me sorprende y me impactó es que cuando la elección se polariza nadie sabe contestar simples preguntas, todo es dicotómico, bueno o malo, repitiendo fragmentos de lo escuchado. Hago la comparación con cuadros de fútbol: si pertenecés a un partido, sabés racionalmente qué jugadores tiene el cuadro, qué estrategia usaron, si jugaron bien. Creo que sabemos más de partidos de fútbol que de democracia, constitución, procesos democráticos. No veo ninguna evolución en cuanto al conocimiento sobre qué se votó, sobre los espacios políticos; es decir, de ciudadanía, nada”, afirmó Laub.

Y enseguida reflexionó sobre comportamientos sociales: “¿Qué construcción cívica hacemos? ¿Tenemos claridad de que estamos jugando a la democracia, qué es lo que se está pidiendo? Ni siquiera sabemos cuál es el cambio de rumbo, por eso estamos enojados. Algunos votaron “hartazgo”, cambian una cosa por otra y aquí la palabra “cambio” es para analizar y preguntarse ¿qué querés cambiar?”.

Finalmente, concluyó “hay que salir de lo dicotómico, del sí o no, y sobre todo, no distraer de lo urgente, hay gente que tiene hambre y frío, allí hay una urgencia que no espera hasta octubre”.

“Del voto miedo al voto catástrofe”

El politólogo Mario Riorda, quien preside la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales (Alice), describió anoche, luego de la conferencia de prensa del presidente Macri de ayer que “hay un tránsito desde el ‘voto miedo’ hacia el ‘voto catástrofe’, una profundización que conlleva demasiada electoralización en un presidente que enfrenta una comunicación de crisis. El tema es que antes que candidato es presidente”.

Cabe mencionar que por la tarde de ayer, ante la prensa, Macri profundizó “la grieta”. El mandatario afirmó que “si se confirmase que el kirchnerismo gana la elección el problema va a estar. Esto (por la devaluación de este lunes) es una muestra de lo que va a pasar. Por el pasado hay un montón de gente que decide que no deja su dinero en el país. Es tremendo lo que puede pasar”.

En diálogo con este medio, Riorda explicó que el tránsito del denominado “voto miedo” al “voto catástrofe” lleva al extremo los riesgos de crisis institucional y política, como de crisis financiera y monetaria. Advirtió: “Se está al límite de pasar de la crisis crónica a la crisis aguda”, en este sentido hizo alusión a los análisis emergentes durante las últimas horas sobre hiperinflación y conclusión de mandato. “Todo lo que no se gestiona y reconoce en13 una crisis crónica, es lo que profundiza la combustión y desenlace acelerado de las crisis agudas”, graficó.

Otro de los aspectos que analizó fue el de mezclar institucionalidad con candidatura, y criticó además la señal que dio Macri el domingo cuando reconoció la pérdida de la elecciones PASO sin tener aún difusión de algún resultado oficial.