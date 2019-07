Aída Tarditti: “Queremos más mujeres en la Justicia que tengan perspectiva de género”

A partir de agosto a vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Aída Tarditti, asumirá como presidente de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA). Entre sus metas: lograr equidad de género y quebrar el “techo de cristal” en los poderes judiciales provinciales y federales

Por Carolina Klepp – cklepp@comercioyjusticia.info

Con la continuidad del eje que sintetizan en el lema “Más mujeres, más justicia”, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) proclamó el viernes pasado a la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Aída Tarditti, como la nueva presidente. A fines de agosto asumirá la conducción de 1.060 juezas de primera y de segunda instancia, defensoras, funcionarias y una minoría de ministras de Corte, de todo el país.

“Hay provincias donde no hay ministras de corte mujeres, hay provincias donde la participación de las mujeres no es la misma. Queremos más mujeres, más justicia, en todo el país. Pero no cualquier mujer, sino que tengan perspectiva de género y un compromiso por la lucha de las mujeres en la justicia”, dijo a Comercio y Justicia.

“En la Justicia Federal, por ejemplo, 74% de jueces son varones. No luchamos solamente por las mujeres de las justicias provinciales, sino también por las federales. Me refiero al denominado ‘techo de cristal´ para llegar a jueces”, graficó. En este sentido, hizo referencia al trabajo que realizarán en pos de llegar al objetivo de Naciones Unidas de paridad de género (50/50) para el año 2030.

Al trazar un panorama del país, Tarditti afirmó que si bien hay más mujeres en los Poderes Judiciales, la situación se da en forma desigual. “Por eso es la conformación de nuestra lista de unidad bien plural y bien federal, porque los panoramas no son en todos lados los mismos. Esta lista tiene la visión de llevar las distintas miradas”. Y agregó: “Vamos a continuar con las políticas institucionales de AMJA que no dependen de una conducción determinada. Siempre es la lucha por los derechos humanos de las mujeres, por más mujeres, más justicia, y todas las líneas de capacitación”.

La jueza cordobesa será acompañada en la secretaría por otra ministra de Corte, Soledad Genari de Neuquén, quien resaltó que la nueva composición de la conducción da paso a las nuevas generaciones. De hecho Genari, hoy tiene 42 años y asumió en el TSJ de Neuquén con 38.

“Lo vemos como muy importante porque esto también se puede trasladar a las instituciones, no sólo a las intermedias, sino a las gubernamentales, donde no sólo hablamos ahora de equidad de género, sino también de equidad intergeneracional, de nuevas generaciones que comenzamos a formar parte de ámbitos de decisión que antes estaban más reservados para personas con muchísima más experiencia. Pero, la realidad es que la gente joven tiene también mucho para aportar y lo importante es que AMJA viene trabajando en esto, en empezar a hacer un equilibrio de equidad de género y también de equidad generacional. Esto no es muy común, de hecho no son muchas las provincias que tienen integrantes jóvenes en las Cortes. AMJA está marcando una tendencia para imitar”, afirmó.

“Varones aliados”

Por otra parte, hizo hincapié en la mayor conciencia de las nuevas generaciones respecto de los derechos humanos de las mujeres. Resaltó un fenómeno: “Si hoy determinada cantidad de mujeres podemos ascender, ocupar espacios de decisión y progresar, es gracias a un montón de mujeres que hace muchísimos años vienen trabajando por eso. La conciencia tiene que ver con una cuestión de construcción cultural que la iniciaron hace muchísimos años. En el caso de Amja, fue la primera que por fuera del Poder Judicial y con integrantes del Poder Judicial, comenzó a visibilizar cuestiones que tenían que ver con discriminación de género o la violencia de género como violación a un derecho humano”.

La joven magistrada celebró que se trata de un movimiento fenomenal a nivel mundial y argentino “que crece en conciencia y, en cuanto AMJA, crece además en socios varones de altísima representación como fiscales generales, procuradores, ministros de Corte, relatores de la Corte Suprema, los que llamamos varones aliados”, agregó.

Concluyó con un anhelo: “Un sueño es que la equidad de género no sea una utopía sino mayor materialidad. Una sociedad equitativa, es una sociedad con calidad democrática y esto es sinónimo de desarrollo y de respeto de los derechos humanos”.

Finalmente, Tarditti agradeció a la jueza Susana Medina y a la actual conducción por haber dado crecimiento a la asociación. También reconoció a el liderazgo de las fundadoras, resaltó el papel de Carmen Argibay, Elena Highton, Stella Maris Martínez, María Luisa Lucas, “y, por supuesto, a mi querida y admirada, mentora, desde que fue mi profesora de Derecho Penal II, María Esther Cafure”.

Nueva conducción AMJA

Presidenta Aída Tarditti (Córdoba)

Vicepresidenta 1ª Martha Altabe (Corrientes)

Vicepresidenta 2ª Natalia Molina (CABA)

Vicepresidenta 3ª Graciela Neirot (Santiago del Estero)

Secretaria Soledad Gennari (Neuquén)

Secretaria de Actas Mariana Salduna (CABA)

Tesorera María Laura Altamiranda (Buenos Aires)

Protesorera Marcela Leiva (Misiones)

Directoras Ejecutivas: Norma Abate (La Rioja); Natalia Castro (Buenos Aires); Analía Monferrer (CABA); Fernanda Nuevo (Buenos Aires); Karina Kalafatich (Formosa); Mariel Linardi (San Luis); Cristina Casas (Catamarca) y Carmen Díaz (Salta). Suplentes: Marisa Palacios (Río Negro) y Patricia Reyes (Chubut).

Comisión Revisora de Cuentas: Sandra Pepe (Buenos Aires) y Florencia Maza (La Pampa). Suplentes Alejandra Domanico (San Juan) y Stella Spezia (Mendoza).