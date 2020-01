Agotamiento: los millennials son los más afectados por el síndrome de burnout

El gran agotamiento impacta más en la felicidad de los millennials en Argentina. “Se estima que, en los trabajadores con burnout, tan sólo 15,2% es feliz en su trabajo, seguido por los integrantes de la generación X (26,1%) y los baby boomers (41%). Los jóvenes nacidos entre 1980 y 1999 con este síndrome tienen menor orgullo de pertenecer a su organización, no se sienten valorados y son los menos satisfechos con la remuneración económica que perciben”, señala el informe del Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales de la Universidad Siglo 21 difundido ayer.

Cabe recordar que las principales características del Burnout son: pérdida de energía y motivación (agotamiento), sensación de desvalorización de sus tareas (cinismo), sensación de conflictividad interpersonal (despersonalización) y percepción de que no se tienen las competencias que su puesto requiere para hacer frente al estrés laboral (ineficacia percibida). A su vez, tiene consecuencias en los niveles de productividad, creatividad, accidentología y presentismo. Tanto es así, que el año pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS) la incluyó en la Clasificación Internacional de Enfermedades como un problema asociado al empleo.

Los resultados más importantes del estudio reflejan que: los millennials con alto burnout están menos satisfechos con el reconocimiento que reciben por su esfuerzo y la valoración de sus superiores por sus contribuciones individuales a la organización. Sólo 18,6% de esta generación se encuentra satisfecho y únicamente 24,3% se manifiesta de acuerdo con el reconocimiento por sus logros.

Otro dato: tres de cada 10 millennials con niveles superiores de este síndrome se encuentra desafiado por la tarea (32,9%). Además, solo 34% siente que puede hacer uso de sus habilidades. “Sólo 16% de jóvenes con burnout se siente valorado por la organización y 5% se siente satisfecho por el dinero que percibe por su trabajo. Únicamente 33% de millennials con burnout alto se siente orgulloso de pertenecer a la empresa en la que trabaja, frente al 43% de generación X y el 55% de baby boomers”, precisa el relevamiento.

La universidad resaltó que no todas las cifras son negativas: los llamados millennials “quemados” están más satisfechos con la colaboración en los equipos laborales que otras generaciones (43%, frente al 39% de la generación X y 34% de los baby boomers).

La investigación concluyó que “con estos resultados queda un amplio espectro de indicadores para trabajar, sobre todo en las adaptabilidades de las nuevas formas de trabajo, los sentimientos de las nuevas generaciones, las necesidades que manifiestan y las competencias a desarrollar para gestionarlas dentro de los espacios de trabajo”.

Ellas, más “enchufadas”

El estudio revela que Córdoba es una de las provincias con más burnout del país. Además, se pudo establecer que las mujeres son más propensas a padecerlo, ya que no se pueden desconectar emocionalmente de su labor diaria