Advierten de que es necesario enfrentar la deserción universitaria

La investigadora franco-mexicana Sylvie Didou Aupetit estuvo en Córdoba por el Centenario de la Reforma. Sostuvo que es preciso diversificar los proyectos pedagógicos y de atención a los estudiantes como nivelación y tutorías.

La deserción en el ciclo de educación superior es un tema global. En Argentina, 74% de los estudiantes de universidades estatales no llega a recibirse. “Para atacar la deserción es necesario diversificar los proyectos pedagógicos y de atención a los estudiantes”, afirmó la franco-mexicana. Sylvie Didou Aupetit, investigadora del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) de México.

La especialista expuso recientemente en el panel “Modelos educativos y profesionales de la región en debate” en el marco del I Encuentro Latinoamericano de Graduados y Organizaciones Profesionales que se desarrolló en Córdoba en el marco del Centenario de la Reforma.

Con trayectoria en estudios del perfil de los estudiantes en Latinoamérica, la especialistas sostuvo que una parte de los estudiantes universitarios “ya no son herederos, muchos son pioneros, es decir, vienen sin antecendentes familiares de cultura académica convencional. Vienen con un capital social más que con un capital académico, y esos son probablemente en parte, una proporción importante de múltiples alumnos que no terminan de concretar sus estudios”.

Al respecto, señaló que es importante tener medidas que permitan aumentar la matrícula, pero también es fundamental procurar abatir las tasas de deserción a las que consideró una problemática institucional y no sólo individual.

Para atacar la deserción, señaló que es necesario diversificar los proyectos pedagógicos y de atención a los estudiantes.

En diálogo con Comercia y Justicia, señaló: “No podemos dar por sentado que tienen previamente adquiridos un cierto nivel de conocimientos. Hay que tratar de poner en marcha acciones de nivelación inicial y a lo largo de la carrera, hay que mejorar los sistemas de orientación. Muchas veces los estudiantes llegan sin saber cuáles son los contenidos de las carreras y hay que ir flexibilizando nuestras formas de evaluación, eso no quiere decir que tengamos que bajar los requisitos de egreso”.

Asimismo, agregó que hay competencias básicas a las que no se pueden renunciar, pero hay que tomar en cuenta las características y los perfiles socioeducativos de los alumnos.

Estudio a distancia y con tutores

También se refirió al causal de deserción por dificultades económicas para sobrellevar la vida universitaria. “Uno de los temas allí es ofrecer la educación superior de manera más flexible para aquellos estudiantes que están en situación de cierta fragilidad, que tengan una interacción directa con los profesores.

Creo que se les podría dar un determinado número de materias a distancia, dentro de un esquema fundamentalmente presencial, pero que le aligere la carga de presencia en la universidad”, sugirió.

Para Didou Aupetit, es importante dar una buena enseñanza pero también utilizar todas las herramientas al alcance. Por ejemplo, pensar en modalidades de acompañamiento en cercanía con un estudiante avanzado hacia otros estudiantes o con tutores, haciendo que la relación distante entre el profesor y un grupo grande de alumnos sea complementada por sistemas de atención en cercanía.